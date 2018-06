Während die meisten Fußballfans gebannt vor dem Fernseher saßen, um die Partie Deutschland gegen Schweden zu verfolgen, mussten Feuerwehr und Rettungsdienst am Samstagabend zur Schachtstraße ausrücken. Dort ereignete sich gegen 21.10 Uhr ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Nach Angaben der Polizei war eine 27-jährige Ahlenerin mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Eine 19-jährige Ahlenerin fuhr zur selben Zeit aus einer Grundstücksausfahrt und beabsichtigte, ebenfalls in Richtung Innenstadt einzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts herannahenden Wagen. Es kam zur Kollision, durch die beide Fahrzeugführerinnen verletzt wurden.