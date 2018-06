In Autoblech geschriebene Geschichte

Wo treffen die Blues Brothers auf den lebendigen Elvis? Natürlich am „Pängel-Anton“. Denn zur Oldtimer-Westfalen-Fahrt „Münsterland-Klassik“, deren 25. Auflage am Sonntag startete, gibt es auch den Preis für das beste Kostüm.

Und so waren nicht nur tolle alte Autos zu sehen, sondern eben auch Klamotten und Fahrerzubehör aus vergangen Epochen. Dass die Geschichte auch in Autoblech geschrieben wird, zeigte Kommentator Mike Atig auf. Sachkundig stellte er die Autos und ihre Fahrerteams vor.

Fahrzeuge werden von Explosionsmotoren angetrieben. Das wurde wohl bei keinem Auto so deutlich wie beim „Alterspräsidenten“ der Oldtimerrallye, einem über 100 Jahre alten „Lea-America“. Das dunkelrote Monstrum hat einen Motor mit sagenhaften 14 – ausgeschrieben: vierzehn – Litern Hubraum. Dieser verursacht eine einmalige Geräuschkulisse. Die ist aber auch so ziemlich der einzige Sicherheitsaspekt an dem automobilen Dinosaurier. Denn Worte wie passive Sicherheit waren damals noch nicht mal erfunden. Als Feuerwehrauto auf die Straße gekommen, mutierte das Auto später zum Rennwagen mit eindrucksvoller Historie. Der absolute Hingucker der Rallye wurde von Knut Budde mit Enkel Niels als Copilot gesteuert.

25. Oltimer-Westfalen-Fahrt 1/11 Die Tour „Münsterland-Klassik“ war wieder eine Augenweide. Foto: Peter Schniederjürgen

Rund ein halbes Jahrhundert später rollte ein weiterer Teilnehmer der Weltgeschichte erstmals auf den Straßen – und noch mal Jahrzehnte später an den zahlreichen Zaungästen vorbei. Kein Willy-Jeep, wie viele Zuschauer vermuteten, vielmehr ein nahezu baugleiches Modell, allerdings aus dem Hause Ford. Dieser Jeep wurde von Leonard Bee­se wieder auf die originalgetreuen Reifen gestellt. Sein „Jeep Cj 2“ vom Baujahr 1944 diente wie seine „Cousins“ von Willy-Overland in der US-Armee und trug seinen Anteil an der Befreiung Deutschlands.

Danach begann recht bald der Wiederaufschwung, das Wirtschaftswunder. Das dokumentierte kaum ein Fahrzeug wie der Mercedes 300, der sogenannte „Adenauer“. Der erste Kanzler chauffierte übriges ebenfalls in einer solch staatstragenden Limousine wie der von Heinrich Ridder aus Hamm. Damit rollte auch die Startnummer 1 am Publikum vorbei. Noch einiges schwerer und gar nicht so viel jünger war der „Buick Super Riviera“ von 1956. Spitzname „Lead-Sledge“, Bleischlitten. Mit strammen, fast 2,5 Tonnen, angetrieben von rund 200 Pferdestärken aus etwa 5,5 Litern Hubraum, nahmen Johannes Dohle und seine Blues Brothers die Tour unter die Räder.

Für die rund 40 Teilnehmer ging es auf eine 132 Kilometer lange Runde durch das Münsterland. „Diese Strecke ist vom ,Pängel‘-Team bei der Erkundung nicht weniger als siebenmal abgefahren worden“, erklärte Moderator Atig. So sei den Streckenfindern nun wohl jeder Straßenbaum mit Vornamen bekannt. Diese Aufmerksamkeit wird bei der Rallye auch vom Beifahrer verlangt. Denn nicht die Geschwindigkeit ist entscheidend. „Nur, wer den Fragebogen vorm Start richtig ausfüllt und wer die Sonderprüfungen mit Fragen rund um die Strecke besteht, kann gewinnen“, erklärte er.