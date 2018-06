Unterhaltsam und lehrreich zugleich

Rote Autos, schwarz-gelbe Einsatzjacken und ganz viele Helme – das und noch mehr ist die Feuerweh. Einen tiefen Einblick in ihr Leistungsspektrum gaben die Lebensretter und Brandbekämpfer am Samstag an ihrer Hauptwache am Konrad-Adenauer-Ring. Dass die Bevölkerung neugierig auf die Arbeit der Wehr ist, machten die Besucherströme deutlich.

Die Feuerwehr dankte es ihren Gästen mit zahlreichen Aktionen zu Wasser, in der Luft und natürlich an Land. „Mir macht der Tag Spaß, das ist eine Abwechslung zum normalen Feuerwehralltag“, blickte Brandmeisterin Martina Krätzig über den Platz und freute sich über das Interesse der zahlreichen Besucher.

Gerade die Kinder waren hellauf begeistert. Wann können sie schon mal hinter einem Steuer der großen Feuerwehrautos sitzen? Dass ihnen dabei gelegentlich der Schreck in die Glieder fuhr, wenn sie unabsichtlich das laute Martinshorn ihres roten Einsatzfahrzeugs auslösten, gehörte dann auch dazu.

Von ihren Kollegen aus Ennigerloh hatte die Wache Ahlen extra einen Tauchcontainer ausgeliehen, wo gerade die Kinder beobachteten, was die jeweiligen Zweier-Taucherteams unter Wasser so anstellten. „Die sollen Kantholz in zwei Teile zerlegen und daraus ein Holzkreuz basteln“, beschrieb Peter Klose von der Tauchergruppe die Arbeitsaufgabe. Was schon naturgemäß nicht einfach war, weil es Holz mit seinem Auftrieb an die Wasseroberfläche zieht. Deshalb war dieses dann auch mit einem Doppel-T-Träger aus Metall gesichert, was die Besucher durch die seitlichen Fenster des Containers gut beobachten konnten.

Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr 1/55 Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Ralf Steinhorst

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Die Ahlener Feuerwehr präsentierte ihr Leistungsspektrum sehr unterhaltsam. Foto: Christian Wolff

Natürlich kam auch die neue Drohne zum Einsatz, die das Geschehen des Tages der offenen Tür aus der Luft beobachtete. Was vor allem die Einsatzsituationen betraf. Denn was brennendes Rapsöl ausrichten kann, wenn es mit Wasser in Berührung kommt, war da nur eine Szenerie. Abstand war da gefordert, so plötzlich und explosionsartig wurde die kleine Flamme in Sekundenbruchteilen zum Feuerball. Daher der Tipp für daheim: Niemals brennendes Fett mit Wasser löschen!

Wie im Ernstfall aus einem geschlossenen Kleinwagen ein Cabrio entsteht, zeigten später Rettungssanitäter und Feuerwehrleute bei einer Personenrettung aus einem Pkw. Da durfte Zugführer Jens Schüsseler zwischendurch auch mal die Notärztin interviewen, welche Maßnahmen sie gerade ergreift. Im Ernstfall unmöglich, im Übungsfall mehr als erklärend.

Wer dann noch nicht genug hatte, konnte sich einer der Führungen durch das Gebäude anschließen. Ein besonderes Schmankerl hielt zudem die Jugendfeuerwehr mit dem Verkauf von Kinderfeuerwehrhelmen bereit. Ging es danach, hätten die Ahlener Blaumänner plötzlich 100 Kameraden mehr. Wobei die Einsatzbereitschaft im Ernstfall für den ganzen Tag weiterhin gegeben war. „Eigentlich sind wir heute besser einsatzbereit als sonst“, analysierte Wachleiter Wolfram Schneider schmunzelnd und schnell die Lage. Klar, waren ja auch alle möglichen Einsatzkräfte schon auf der Wache, weil so ein Tag eben Abwechslung im Feuerwehralltag bringt. Fazit: Unterhaltsam und lehrreich zugleich.

„ Eigentlich sind wir heute besser einsatzbereit als sonst Eigentlich sind wir heute besser einsatzbereit als sonst “ Wolfram Schneider