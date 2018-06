Projekte brauchen langen Atem

Dazu hatte die SPD am Sonntagmorgen Stadtbaurat Andreas Mentz eingeladen, auch die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass nahm an dem Spaziergang teil. „Ich will auch Impulse mitnehmen“, verdeutlichte Andreas Mentz gleich zu Beginn und stellte anhand von Plänen das integrierte Handlungskonzept Süd-Ost vor.

Dass sich das neue Nahversorgungszentrum an der Ostbredenstraße bewährt hat, stand für den Baudezernent außer Zweifel. Komplizierter werde es da bei einer Neugestaltung des Dr. Paul-Rosenbaum-Platzes werden: „Eine unverzichtbare Fläche, die viel kann“. Aber mit zu vielen Gestaltungsdefiziten. Das zu verändern, werde viel Kreativität, unter Berücksichtigung von Bürgervorschlägen, benötigen. Denn der Platz sollte als Feier- und Kirmesplatz erhalten bleiben. Mit einer Neuplanung des Pavillons des ehemaligen Kiosks am Kreisverkehr sei schon mal ein Ansatz gegeben. Als Platz für Jugendliche, wie Frederik Werning von der SPD vorschlug.

Auch das Hochhaus am Kreisverkehr bereitet Gestaltungssorgen, es soll inzwischen leer stehen. Eigentlich wollte man als Stadt die Immobilie mit Hilfe des Bundesprogramms „Problemimmobilien“ kaufen, nur sei man da nicht zum Zug gekommen, weil es beispielsweise im Ruhrgebiet wesentlich größere problembeladenere Gebäude gibt. Trotzdem ist der Rat in Überlegungen, das Gebäude zu erwerben und ist auch mit dem Eigentümer in Gesprächen. „Das ist eine Impulsimmobilie“, gab Hermann Huerkamp, Geschäftsführer des Stadtteilbüros, sein Urteil bezogen auf die Neugestaltung der Hansastraße, ab. Dieser Ansicht schloss sich Andreas Mentz an.

Diese Ladenzeile an der Hansastraße soll abgerissen werden. Eine Wohnbebauung ist im Dreieck zwischen Knappenweg und Wichernstraße geplant. Foto: Ralf Steinhorst

Beim Wohnkomplex Hansastraße 9 und 11 stellte Christa Quante-Ottemeier ihr Umbaukonzept zum Mehrgenerationenhaus vor. „Wir kommen nicht auf die Beine, sind aber nicht tot“, gestand sie, weil Investoren fehlten. Die aber ließen sich aufgrund des Umfelds in der Hansastraße nicht bewegen. „Es muss etwas erkennbar werden“, fand nicht nur Hermann Huerkamp das Konzept herausragend, das Umfeld aber verbesserungswürdig. Wobei alle Teilnehmer hofften, Christa Quante-Ottemeier möge langen Atem haben und das Projekt nicht aufgeben.

Aufgegeben im Sinn von Abriss wird hingegen das Dreieck Hansastraße-Wichernstraße-Knappenweg, wo ein neuer Investor schon gefunden ist. In einer reinen Wohnbebauung sollen dort in einem Neubau 45 Wohnungen ohne Läden im Erdgeschoss entstehen. Denn der Handelsbereich der Hansastraße sollte nach Vorstellung von Andreas Mentz nur vom Kreisverkehr bis zur Fleischerei Crabus gehen.

Im Zusammenhang mit der Bebauung des Dreiecks lobte der Stadtbaurat das Stadtteilbüro unter der Leitung von Hermann Huerkamp. Denn die Umsetzung von Stadtteilkonzepten sei ohne Kümmerer vor Ort nicht machbar.

Im Glückaufheim klang der Spaziergang aus, dort stellte Hermann Huerkamp die Nutzung des Gebäudes vor: „Das hier ist ein Stadtteilhaus.“ Es werde vielfältig genutzt, die Räumlichkeiten seien vollkommen ausgelastet. Bedauerlich sei lediglich, dass der Kiosk habe schließen müssen. Da sei die Frequenz einfach zu niedrig gewesen.