„Es ist tatsächlich ein Sommerfest und kein Herbstfest“, ließ sich Kindergartenleiter Hubert Färber bei der kurzen Begrüßung die gute Laune nicht verderben und kündigte umgehend die als sommerliche Bienen verkleideten Kinder der Hasengruppe an. Die schafften es mit ihrem Tanz sogar, die Sonne mit ein paar wärmenden Strahlen zu reizen.

Auch die anderen Kindergartengruppen hatten Programmpunkte vorbereitet. „Hey ab in den Süden, der Sonne hinterher“, ließ die „Blumengruppe“ bei ihrer Modenschau aus den Lautsprechern erklingen und verbreitete damit Urlaubsfeeling. Klar, dass auch einige Deutschlandtrikots gezeigt wurden, es ist schließlich Fußball-WM-Zeit. Die „Bärengruppe“ ging, wie könnte es anders sein, mit einem Sprechspiel auf Bärenjagd, ehe sich die „Regenbogengruppe“ wieder dem sogenannten König Fußball widmete. Das Lied „Elf kleine Fußballspieler“ hatte sie selbst gedichtet. Einen weiteren programmatischen Höhepunkt setzte Martin Göcke mit seiner Einladung zum Rudelsingen.

In den Programmpausen war dann Zeit für Kinder und Erwachsene, anderen Beschäftigungen nachzugehen. So war für die Kinder ein Parcours mit mehreren Stationen wie Torwandschießen und Pendelelfer organisiert, bei dem auch wieder Bälle, dieses Mal als Spielgeräte, im Mittelpunkt standen. Die Kinder bekamen Laufkarten, auf denen sie sich jeden Stationsbesuch abstempeln lassen konnten. Die vollgestempelte Laufkarte wiederum berechtigte zur Teilnahme an der großen Verlosung, die 30 bis 40 Preise wie Bälle, Fahrradhelme oder auch ein Wasserclownspiel bereithielt.

Günter Dahlmeier und Hubert Färber mit ihren alten Entlassmappen. Foto: Ralf Steinhorst

Gekommen waren auch Besucher, die zur Eröffnung in den damals neuen Kindergarten St. Josef gingen. Zu ihnen gehörte Günter Dahlmeier: „Früher war ich Erstbezieher, heute ist meine Enkelin Tamara hier“, freute sich der Großvater, mal wieder an alter Stätte zu sein. Bei so viel Sentimentalität blätterte er zusammen mit Hubert Färber, der nur wenige Jahre später, nämlich 1958, in den Josefskindergarten kam, noch mal in ihren Entlassmappen. „Die bekommen die Kinder heute noch, wenn sie den Kindergarten verlassen“, betonte Hubert Färber, dass gewisse Traditionen noch heute gängig sind.