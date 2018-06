Totgesagte leben länger – offenbar gilt das auch für die KG „Freudenthal“. In einem kurzen Telefonat am Montagmorgen teilte die kommissarische Präsidentin Marion Rätze der „Ahlener Zeitung“ die überraschende Wende mit, dass es nun doch Mitglieder gibt, die sich für einen neuen Vorstand zur Verfügung stellen wollen.

Noch vor einer Woche schilderte Marion Rätze, dass die KG „Freudenthal“ seit der Jahreshauptversammlung am 20. April ohne gewählten Vorstand dasteht, weil dieser nicht mehr zur Wiederwahl antrat. Auch auf einer weiteren außerordentlichen Mitgliederversammlung am 15. Juni konnte das personelle Problem nicht gelöst werden. Zwar gab es wohl von einigen Mitgliedern die Bereitschaft, sich in einen neu zu bildenden Vorstand wählen zu lassen, die Verantwortung als Präsident wollte aber niemand übernehmen. Ohne Präsident als Vereinsvorsitzender fehlte der KG „Freudenthal“ aber rechtlich die Existenzberechtigung, das Prozedere der Auflösung war damit unausweichlich.

In einem Pressegespräch am 18. Juni bekräftigte Marion Rätze allerdings, dass die Auflösung noch verhindert werden könne, wenn sich kurzfristig Mitglieder fänden, doch noch Verantwortung zu übernehmen. Das ist jetzt überraschend der Fall.

Es hatte sich nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung ein kleiner Kreis zu Beratungen zusammengefunden, um nach Lösungen zu suchen. Tatsächlich fand sich dann ein Team, dass antreten will, den Verein zu retten. Am vergangenen Samstag traten sie auf Marion Rätze zu, um ihre Bereitschaft mitzuteilen. „Ich bin gefragt worden, ob das Ganze noch rückgängig gemacht werden kann“, berichtete Marion Rätze aus diesem Gespräch.

Die Namen des neuen Teams wollte Marion Rätze noch nicht verraten. Spätestens aber zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag, 25. August um 19.30 Uhr werden sie öffentlich sein. Dann nämlich soll der neue geschäftsführende Vorstand in der Gaststätte „Peters Eck“, Fritz-Reuter-Straße, in seine Ämter gewählt werden.