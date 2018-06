Ahlen -

Der Philisterzirkel „Äölske Pott“, Ortszirkel im Kartellverband katholischer Studentenverbindungen, feierte am Sonntagvormittag sein 70-jähriges Bestehen. Einem Gottesdienst mit Pfarrer Hubert Schöning in der Herz-Jesu-Kapelle Borbein schloss sich ein Empfang im „Haus Wibbelt“ an.