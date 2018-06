Auf Wiedersehen beim Stadtfest

Unübersehbar war die große Ahlener Delegation im Festumzug, der aus Anlass des luxemburgischen Nationalfeiertags durch die Partnerstadt Differdingen zog. In weißen Hemden und mit auffallendem Banner gratulierten etwa 40 Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins dem kleinen Land im Herzen Europas.

Am Wochenende feierten die Partner aus Differdingen und Ahlen aber nicht nur zu Ehren des Großherzogtums gemeinsam, im Mittelpunkt des Miteinanders stand vor allem das 35-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft, die 1982 geschlossen worden war. Sie „fortzuführen, zu vertiefen und weiterzuentwickeln“, bekundeten die Bürgermeister beider Städte, Roberto Traversini und Dr. Alexander Berger, mit ihren Unterschriften unter die Jubiläums-Urkunde.

Dass die Partnerschaft noch eine Ewigkeit halten möge, sollte auch das Gastgeschenk der Ahlener für ihre Differdinger Gastgeber zum Ausdruck bringen. Passend zum „Mammut-Jahr“, das mit dem auf Stippvisite heimgekommenen Mammut-Skelett in Ahlen begangen wird, überreichte Berger seinem Amtskollegen eine Bronze-Skulptur des eiszeitlichen Relikts. „Freut euch auf ein Wiedersehen in zwei Wochen“, kündigte Berger an, den Empfang für die Städtepartner am Original-Mammut im Heimatmuseum auszurichten.

Fahrt nach Differdingen 1/7 Ahlener feierten die Städtepartnerschaft mit Differdingen. Foto: Stadt Ahlen

Neben der offiziellen Ahlener Delegation, die aus Bürgermeister Berger, Schul- und Kulturfachbereichsleiter Christoph Wessels und Pressereferent Frank Merschhaus bestand, machte sich auch eine dreiköpfige Gruppe aus Ahlens oberbayerischer Partnerstadt Penzberg auf den Weg nach Differdingen. Es sei zwar ein „g‘schlampertes Verhältnis“, so Penzbergs Oberbürgermeisterin Elke Zehetner über die inoffizielle Beziehung zu Differdingen, diese sei dafür aber umso herzlicher.

Wie lebendig die Partnerschaft zwischen Ahlen und Differdingen sich zuletzt entwickelt hat, belegten die Bürgermeister in ihren Ansprachen. Ob Trainingslager von Sportlern, Besucherreisen, die Teilnahme am Dolberger Schleppertreffen, Kunstausstellungen oder Konzerte: „Die Bandbreite ist gewachsen und der Austausch wird immer selbstverständlicher“, berichtete Berger von zahlreichen privaten Kontakten und Freundschaften, die auch ohne offiziellen Rahmen gut funktionierten. Selbstkritisch räumt Roberto Traversini ein, dass auf Differdinger Seite nicht immer alle Hände ergriffen würden, die von Ahlen ausgestreckt werden. „Das wollen wir aber ändern“, so sein Versprechen. Gelegenheit, insbesondere Möglichkeiten für den deutsch-französischsprachigen Schülertaustausch zu besprechen, wird am Rande des Ahlener Stadtfestes Tom Ulveling haben. Der für Schule und Bildung zuständige Schöffe (Beigeordnete) führt die rund 30 Gäste umfassende Differdinger Reisegruppe an, die vom 6. bis 8. Juli in Ahlen erwartet wird. Am 1. September kommen 35 Musiker der „Differdinger Stadtmusik“ zu einem Konzert in der Ahlener Stadthalle. Das Orchester interpretiert Klassiker der Rock- und Popgeschichte.