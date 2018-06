Keine Vorentscheidung fürs Rathaus

CDU und SPD brauchen noch Bedenkzeit, während andere, kleinere Ratsfraktionen sich zum Teil ihre Meinung schon gebildet haben und die Aufstockung des Verwaltungsgebäudes am künftigen Baubetriebshof um eine vierte Etage befürworten. „Wir werden dem zustimmen“, kündigte Dieter Bröer am Montag in der Sitzung des Betriebsausschusses für Bündnis 90 / Die Grünen an. An­dreas Huesmann (FDP) stellte nur kurz und bündig fest: „Macht Sinn.“

Ralf Marciniak (CDU) kritisierte hingegen die Kurzfristigkeit, mit dem das Thema die Politik erst in der vergangenen Woche „ereilt“ habe. „Unsere Fraktion hat sich überhaupt noch nicht damit beschäftigen können“, erklärte Marciniak und meldete Beratungsbedarf an. Schließlich rede man hier bei einer Investitionssumme von rund 1,8 Mil­lionen Euro „nicht über Peanuts“. Dem Antrag, die Vorlage ohne Beschlussfassung in der Sitzungsfolge an den Finanz- und Personalausschuss weiterzureichen, schloss sich Gudrun Westhues namens der SPD an.

„ Wir sagen nicht Vogel friss oder stirb. Wir sagen nicht Vogel friss oder stirb. “ Andreas Mentz

Stadtbaurat Andreas Mentz räumte ein, die Zeit sei „sehr knapp“, um in der Sache zu einer Entscheidung zu kommen, gleichwohl wolle diese natürlich sorgfältig abgewogen werden. „Wir sagen nicht Vogel friss oder stirb“, betonte Mentz. Wenn man allerdings die Chance ergreifen wolle, die vierte Etage zu bauen, „dann“, so der Technische Beigeordnete, „geht es nur jetzt.“ Die Rohbauarbeiten an dem Gebäude schritten sehr zügig voran. Wovon sich die Ausschussmitglieder bei ei­ner Besichtigung der Baustelle am Ostberg mit eigenen Augen überzeugt hatten, bevor sie in der Feuer- und Rettungswache in die eigentliche Tagesordnung einstiegen.

Sämtliche Abteilungen des Zen­tralen Gebäudemanagements (ZGM) an einem Standort zu bündeln, biete aus betrieblicher Sicht eine ganze Reihe von Vorteilen, werde Synergieeffekte schaffen, warb Andreas Mentz für den Vorschlag der Verwaltung – und erinnerte daran, dass die statische und technische Vorrüstung des Gebäudes vom Rat 2016 mit beschlossen worden sei, das Thema also nicht ganz so neu. Und schöbe man die Maßnahme auf, würde es „in jedem Fall teurer“, wies der Stadtbaurat auf die galoppierende Entwicklung der Preise im Bausektor hin. Bei der Kostenkalkulation für die zusätzliche Büroetage geht die Verwaltung aktuell von ei­nem Quadratmeterpreis von rund 2370 Euro aus, bei der Planung für einen möglichen Rathaus-Neubau in zwei, drei oder vier Jahren werden schon 2690 Euro zu Grunde gelegt. Dieser Argumentationslinie konnte Heinrich Artmann folgen. „Zu den Preisen wird man‘s nie wieder hinkriegen“, sagte der Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft (FWG).

Den Zusammenhang mit der „Rathaus-Frage“ leugnete Mentz nicht. Eine vorzeitige Verlagerung des ZGM zum neuen Baubetriebshof hätte natürlich Auswirkungen auf beide Varianten, aber keine negativen. Insofern bedeute die Entscheidung über die Aufstockung des Verwaltungsgebäudes keine Vorfestlegung auf Plan A (Sanierung) oder B (Neubau). Eine höhere Gebührenbelastung der Bürger schloss Mentz auf Nachfrage von Rolf Leismann (BMA) aus, da das ZGM zur Kernverwaltung gehöre und nicht Teil der – gebührenfinanzierten – Ahlener Umweltbetriebe sei. (Weiterer Bericht folgt.)