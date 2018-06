Tiefgang mit Hindernissen: Kaum angefangen, ruhten am Montagmorgen zunächst die Arbeiten, die an der Ostbredenstraße in Höhe des Nahversorgungszentrums Platz schaffen sollen für Ahlens ersten unterirdischen Altglascontainerstandort (wir berichteten). Denn ausgerechnet dort, wo die Behälter im Erdreich verschwinden sollen, liegt schon was: Versorgungsleitungen vom Wasserrohr bis zum Starkstromkabel.

Und nun? Nach Beratschlagung sollten die Ausschachtungsarbeiten zunächst fortgesetzt werden, um zu schauen, was geht. Finden nicht alle vier Container in vorgesehener Tiefe Platz, sollen es nur drei sein. Den Fortgang der Arbeiten vorausgesetzt, wird die Ostbredenstraße bis Freitag täglich zwischen 7 und 16 Uhr zwischen Hansakreisel und Nahversorger gesperrt.

Die Stadt Ahlen hatte den bisherigen Containerstandort vor zwei Jahren aufgelöst. Reaktion auf anhaltende Vermüllung. Seinerzeit war die Absicht erklärt worden, die Sammelbehälter zu versenken.