Ein unbekannter Mann zeigte sich am Montag zwischen 15.10 und 15.20 Uhr zwei Kindern in schamverletzender Weise auf dem Werseradweg in Ahlen. Der Tatverdächtige hielt sich in einem Fall in Höhe der Overbergschule und in einem zweiten Fall in Höhe des Rathauses auf.

Der Gesuchte hat laut Polizei einen dunklen Hautteint, dunkle Locken im Nacken, trug einen Drei-Tage-Bart, eine dunkle locker sitzende Jeans und wird auf 40 bis 50 Jahre geschätzt.

Wer hat den Mann dort gesehen? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 96 50 oder per Mail unter Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.