Das Geld? Kaum der Rede wert. „Wir haben keine großen Werte hier“, sagt Marion Herzog und schiebt direkt hinterher: „Wir brauchen doch jeden Cent.“ Umso sprachloser macht es die Leiterin des „Mammut-Tierheims“, mit welcher Brutalität bislang unbekannte Einbrecher in ihrer Einrichtung vorgegangen sind.

Es muss am Montagabend gewesen sein, irgendwann nach 18.30 Uhr, als die Täter auf dem Wanderweg zum Angelbach mit scharfem Werkzeug eine Schneise in den Metallzaun schnitten. Von dort aus gelangten sie unbemerkt auf das Heimgelände am Rande von Tönnishäuschen. Dort hatten sie es nicht allein auf Geld abgesehen, sondern ließen auch der blanken Zerstörungswut ihren freien Lauf. Ein Reinigungsgerät landete im Gebüsch, Schlüssel von Tierunterkünften wurden abgezogen. Im Büro warfen die Einbrecher einen Flachbildschirm quer durch den Raum, dass er zersprang. Mit Gewalt öffneten sie einen Tresor, eine Barkasse und einen Schrank, der mit einem Zahlencode gesichert war. Was neben überschaubaren Spendenbeträgen und dem „Handgeld“ der Heimleitung noch verschwunden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Durch den Metallzaun schnitten sich die Täter am Montagabend. Foto: Christian Wolff

Doch damit nicht genug: Den Computer schraubten sie auseinander, bauten die Festplatte aus. „Warum, das ist uns völlig unklar“, sagt Helferin Milena Weßel. „Unsere kompletten Daten der vergangenen fünf Jahre sind jetzt weg.“ Es habe zwar noch eine Sicherungskopie auf einer externen Festplatte gegeben, die im Tresor lagerte – doch die ist ebenso verschwunden.

Besonders fatal: Alle wichtigen Formulare, Anträge und Verträge, die das „Mammut-Tierheim“ im Tagesgeschäft benötigt, sind seit dem Einbruch nicht mehr greifbar. Ohne PC läuft auch hier nichts. „Wir bitten alle Tierfreunde um Entschuldigung, wenn wir aktuelle Anfragen nicht beantworten können“, so Weßel. Wer wichtige Anliegen habe, könne sich aber nach wie vor telefonisch im Büro melden. „Das funktioniert zum Glück noch.“ Die Nummer: 0 25 28 / 36 30.

„Die Einbrecher kannten sich offenbar gut aus“, mutmaßt Marion Herzog. Denn statt das Haupttor zu öffnen, hätten sie sich den abgelegenen Wanderweg ausgesucht. Der ist zwar tagsüber stark frequentiert von Spazier- und Gassigängern, aber in den Abendstunden eher ein einsamer Ort. Immerhin sei keinem der Tiere etwas passiert.

Den Flachbildschirm warfen die Unbekannten offenbar gegen die Wand. Foto: Christian Wolff

Als Christiane Schäfer, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Ahlen, gegen 22.50 Uhr noch einmal in Tönnishäuschen auftauchte, waren die Einbrecher bereits über alle Berge. Als sie das Chaos entdeckte, habe sie sofort die Polizei gerufen, beschreibt Marion Herzog.

Erst am Montagmittag war eine Polizeistreife in Tönnishäuschen unterwegs. Grund dafür war ein verlassenes Fahrzeug, das seit Wochen auf einem Parkstreifen gegenüber der Alten Molkerei abgestellt ist. Es hat einen Platten, eine abgebrochene Antenne und eine halbheruntergelassene Seitenscheibe. Anwohner hatten es der Wache gemeldet. Es steht wahrscheinlich nicht in Zusammenhang mit dem Einbruch. Wer dennoch verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Polizei melden.