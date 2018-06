50 000 Euro kommen drauf

Bauunternehmen, die sich gegenseitig unterbieten, um an den Auftrag zu kommen – das war einmal. Das günstigste Angebot für die Baumaßnahme Otto-Hue-Straße – es liegt 50 000 Euro über den städtischen Kalkulationen. Drei weitere Mitbieter wären noch (deutlich) teurer gewesen. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses blieb am Montagabend keine andere Wahl, als der überplanmäßigen Mittelbereitstellung zuzustimmen. Lediglich BMA-Mann Rolf Leismann enthielt sich.

Die Ausgangslage ließ in der Sitzung keinen Platz für Aufschübe und Diskussionen. Der Kanal sei stark abgängig, drohe in Teilbereichen sogar einzustürzen, schickte Baudezernent An­dreas Mentz in die Runde. Bernd Döding, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, kommentierte Zahl und Zahlen der soeben eingegangenen Angebote: „Die Unternehmen können sich die Baustellen inzwischen aussuchen.“ Fast müsse man froh sein, überhaupt noch jemanden zu bekommen.

Höchste Priorität hat die Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals. Er ist mit 510 000 Euro veranschlagt, der Straßenbau mit weiteren 250 000 Euro. Darüber hinaus ist die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Das günstigste Angebot liegt bei exakt 804 406,48 Euro.

Die Maßnahme soll noch in diesem Jahr begonnen werden, da Vivawest Wohnen an der Otto-Hue-Straße neue Wohngebäude errichten will. Andreas Mentz betonte die enge Abstimmung mit dem Unternehmen.

Zum Abschluss der Maßnahme soll im Bereich der Straßenfläche ausschließlich eine Asphalttragschicht hergestellt werden, die nach Abschluss der angrenzenden Hochbauarbeiten oberflächig abgefräst und mit einer Deckschicht versehen werden soll. In einem zweiten Schritt soll der Stegerwaldplatz folgen.

In der Verwaltungsvorlage werden neben einer boomenden Baukonjunktur mit spürbar höheren Angeboten auch die Entsorgungskosten für Boden durch strengere Anforderungen als Preistreiber genannt.

Die zusätzlich erforderlichen Mittel sollen aus dem Ansatz Straßenbau Schützenstraße genommen werden, da sie in diesem Jahr nicht komplett verausgabt würden, wie es abschließend heißt.