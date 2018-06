Warum laufend Latten verschwinden? Rolf Leismann richtete am Montagabend im Betriebsausschuss unter Punkt Verschiedenes die Blicke auf den Zechenbahnradweg hinter dem „Jibi“-Markt. Was in der Abschüssigkeit als zwingende Absicherung diene, werde munter abgeschraubt und eigne sich wohl hervorragend als Brennholz.

Daher die Bitte des BMA-Ratsherrn an die Stadt: Holz durch „richtig Stabiles“ ersetzen. Man könne offensichtlich gar nicht so schnell nachschrauben, wie klammheimlich abgeschraubt werde.

Unglaublich auch die Zustände „von montags bis sonntags“ allabendlich hinter der Rampe. Geschäfte jedweder Art würden verrichtet, Passanten von Zeitgenossen provoziert, die da lässig abhängen. Leismann: „Hier muss was passieren.“ Stadtbaurat Andreas Mentz will den Fall an die Ordnungsbehörde weitergeben. Antwort dann im zuständigen Fachausschuss.

Rolf Leismann blieb auf dem Zechenbahnradweg, erinnerte an die Beleuchtung, die noch fehle – und endlich her müsse. Auch in dieser Angelegenheit Antwort vom Baudezernenten: Die Finanzierung laufe über die Städtebauförderung. Die Blicke seien augenblicklich gespannt nach Berlin und den nächsten Bundeshaushalt gerichtet. Sollte der durch die aktuellen Turbulenzen nicht zum Tragen kommen, „stehen wir ziemlich blöd da.“

Den in der Vorwoche angekündigten Lückenschluss des Zechenradweges bis über die Werse erklärte An­dreas Mentz wohlklingend: Die notwendigen Mittel seien durch mehrere gute Fügungen zu Gunsten Ahlens umgeschichtet worden, weil sie anderswo nicht abgerufen worden seien.