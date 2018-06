Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18.50 Uhr an der Einmündung Am Röteringshof / Görlitzer Straße brachten Rettungskräfte drei Beteiligte ins Krankenhaus.

Eine 33-jährige Ahlenerin hatte mit ihrem Pkw den Röteringshof in Richtung Gemmericher Straße befahren. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich zwei Beifahrer, 38 und 43 Jahre alt. Als eine 34-jährige Ahlenerin mit ihrem Auto von der Görlitzer Straße nach links in Richtung Dolberger Straße abbog, kam es nach Polizeiangaben zum Zusammenstoß. Die 34-Jährige sowie ihre 28 und 45 Jahre alten Beifahrerinnen blieben augenscheinlich unverletzt, während alle Insassen im Pkw der 33-Jährigen zur gesundheitlichen Überprüfung ins Krankenhaus gebracht wurden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Anmerkung des Rettungsdienstes: „Auch wenn der Unfall verhältnismäßig glimpflich verlief, war das Aufkommen der Schaulustigen im Verlauf des Einsatzes groß.“