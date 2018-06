Neuerdings muss sich der Tierschutzverein Ahlen auch mit Gewalt auseinandersetzen; der Einbruch in das „Mammut-Tierheim“ am Montag war kein Einzelfall. So kam es, dass Vorsitzende Christiane Schäfer gleich zu Beginn der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend einen vorgezogenen Bericht zu diesem Thema vorlegte. Da das „Gasthaus Pelmke“ geschlossen war, wich der Verein ins „Haus Wiese“ nach Neubeckum aus.

Sie habe am Montagabend nur noch einmal die Bilanz für die Jahreshauptversammlung holen wollen, berichtete Christiane Schäfer, und dann das: „Wir kamen ins Büro und haben gesehen, dass alles zerstört war.“ Ein hoher Geldbetrag im oberen dreistelligen Bereich war genauso gestohlen worden wie EDV-Daten der letzten fünf Jahre, inklusive der Sicherungen aus dem Tresor. Auf den gestohlenen Festplatten, die allerdings durch Kennwort gesichert waren, befanden sich auch personenbezogene Daten von Mitgliedern sowie Käufern von Tieren. „Für den Fall, dass jemand im Namen vom Tierheim Kontakt mit Ihnen aufnimmt, melden Sie sich bitte bei uns“, appellierte die Vorsitzende an die Öffentlichkeit. Außer den Büroräumen sind auch sämtliche Tierunterkünfte von den Einbrechern aufgesucht worden. Glücklicherweise ist aber kein Tier zu Schaden gekommen. Nun werde der Tierschutzverein darangehen, die Daten mühsam von der Papierform neu in der EDV zu erfassen.

Dass der Verein zusehends mit Gewalt zurechtkommen muss, zeigte ein weiterer Vorfall am Donnerstag vergangener Woche, bei dem ein Hund über den Zaun des Tierheims geworfen wurde. Am gleichen Tag erschien ein Pärchen, das den Hund in Osteuropa als Straßenhund gefunden haben wollte und verlangte dessen Herausgabe. „Der Hund hätte Tollwut haben können“, begründete Christiane Schäfer, dass die Tierheim-Mitarbeiter der Forderung des Pärchens, das sich nicht ausweisen wollte, nicht nachkommen wollten. Daraufhin seien die Mitarbeiter körperlich attackiert worden, so dass sich das Pärchen mitsamt Hund davon machen konnte. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert.

Schon im vergangenen Jahr habe es zudem Handgreiflichkeiten mit einem Tierbesitzer, dessen Tiere von den Behörden konfisziert wurden, gegeben. „Das ist jetzt ein zweiter Vorfall von körperlicher Gewaltanwendung. Das hatten wir vorher noch nie“, war Christiane Schäfer sichtlich schockiert.