Die Stadt Ahlen hat auf den Einbruch ins „Mammut-Tierheim“ reagiert, bei dem Unbekannte am Montagabend im Büro den Computer zerstörten, Festplatten ausbauten und sämtliche Schlüssel stahlen.

„Wir mussten nicht lange überlegen“, so Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann, die am Vormittag leihweise eine komplette PC-Ausstattung aus dem Rathaus ins Tierheim brachten. Damit sei auf jeden Fall erst einmal das Arbeiten wieder möglich, denn ohne Computer seien so gut wie alle wichtigen Formulare, Anträge und Verträge, die das Tierheim für das Tagesgeschäft benötigt, nicht greifbar. Tierheim-Leiterin Marion Herzog und Mitarbeiterin Milena Weßel freuten sich über die spontane Unterstützung.

Das Ganze kann aber nur eine „Erste Hilfe“ sein, denn auf das Tierheim kommen nach dem Einbruch, unter anderem durch den Diebstahl aller Schlüssel, weitere Kosten zu, die zu decken sind. Der Tierschutzverein Ahlen und Umgebung e.V. ist daher dankbar für jede kurzfristige finanzielle Unterstützung: Sparkasse Münsterland-Ost, IBAN: DE38 4005 0150 0000 0062 62, BIC: WELADED1MST oder Volksbank Ahlen, IBAN: DE14 4126 2501 0105 9055 00, BIC: GENODEM1AHL.