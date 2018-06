Almir Mehovic, Pflegedienstleiter und Geschäftsführer im „Haus Harmonie“, präsentierte dem Ausschuss die einzelnen Bereiche. „Wir haben elf Plätze in der Tagespflege“, erklärte er. Ob diese täglich von denselben Menschen besucht werde, wollte Iris Binder (CDU) wissen. „Es wechselt. Freitags haben wir zum Beispiel eine reine Männerrunde“, berichtete Mehovic. Das habe sich so ergeben. „Die spielen sehr gerne zusammen Skat.“ Für die Angehörigen sei das Angebot eine große Erleichterung im Pflegealltag. Mit Fahrdienst, regelmäßigen Essenszeiten und Ruhephasen sei ein Stück Verlässlichkeit gewachsen, das die Senioren sehr schätzen.

Vor allem die Verzahnung von Tagespflege, Langzeitbewohnern und externen Gästen, zum Beispiel durch das öffentliche Café oder Veranstaltungsräume, stieß bei den Sozialpolitikern auf positive Resonanz. Die Einbindung der Nachbarschaft und generationsübergreifende Kontakte sind für Frederik Wening ein wichtiges Anliegen. Mehovic bekräftigte auf seine Frage, das beides im „Haus Harmonie“ praktiziert werde. „Wir hätten auch eine größere Fläche für die Tagespflege anbieten können, aber ich habe mich für das Konzept mit Café entschieden“, so der Betreiber. „Das Café ist für viele Bewohner eine gute Verbindung zur Außenwelt.“ Dass es gut angenommen werde, bestätigte die Ausschussvorsitzende Manuela Esper. „Immer, wenn ich hier vorbeikomme, sitzen da Leute“, sagte sie. Langfristig, verriet Mehovic, sei an die Etablierung eines Tanzcafés – vielleicht am Samstag – gedacht, um die Bewohner und das Umfeld weiter zusammenzuführen. Bei anderen Veranstaltungen, wie Lesungen und beim Tag der offenen Tür, habe das schon „wunderbar geklappt“, befand der 37-Jährige, der in Ahlen geboren und aufgewachsen ist. „Meine Eltern kamen aus Montenegro im früheren Jugoslawien, aber hier ist meine Heimat“, sagte der „Harmonie“-Chef später, als die Mitglieder des Sozialausschusses im Mehrzweckraum zur Fortsetzung ihrer Tagesordnung Platz genommen hatten.

Im Garten der Einrichtung. Foto: Christian Wolff

Im „Haus Harmonie“ sind 21 barrierefreie Wohnungen unterschiedlicher Größe – 40 bis 110 Quiadratmeter – entstanden. Auch der Pflegedienst „Mobila“ hat hier seinen Sitz. Almir Mehovic machte zudem darauf aufmerksam, dass die Räume im Erdgeschoss auch für private Veranstaltungen gebucht werden können. Ebenso der Garten, in dem sich neben Geräten zur Bewegungsförderung auch eine Boulebahn und Sitznischen befinden.