Gleich drei Fahrzeuge waren am Donnerstagmorgen in einen Unfall an der Kreuzung von Lambertistraße und Dolberger Straße verwickelt. Nach ersten Polizeiangaben befuhr ein silberner VW „Golf“ aus Richtung Dolberg kommend die Lambertistraße. An der Kreuzung übersah der 21-jährige „Golf“-Fahrer vermutlich den in Richtung Ahlen fahrenden schwarzen Mitsubishi. Dabei kam es zur Kollision. Der schwarze Wagen überschlug sich und prallte gegen die einen wartenden Seat. Der 31-jährige Fahrer des Mitsubishi und der 71-jährige Seat-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Keines der beteiligten Fahrzeuge war anschließend noch fahrtüchtig. Der Verkehr wurde abwechselnd einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.