Weil zwei Schülerinnen am Montag gegen 7.30 Uhr sehr schnell reagierten, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen aus Ahlen auf der Sternstraße in Beckum ermitteln.

Die zwölf und 13 Jahre alten Mädchen befanden sich auf dem Weg zur Schule, als sie an dem 46-jährigen Ahlener vorbeigingen. Dieser hatte seine Hose geöffnet und zeigte sich den Schülerinnen in schamverletzender Weise. Die Mädchen meldeten sich nur wenige Minuten später bei der Beckumer Polizeiwache, die die Fahndung nach dem Mann aufnahm und ihn in der Nähe des Tatortes antraf.

Ob es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den Schamverletzer handelt, der sich auch am Montag am Ahlener Werseradweg in zwei Fällen Schülerinnen zeigte, sei noch nicht geklärt, so Polizeisprecherin Susanne Dirkorte Kukuk.