Hebammen benötigen mehr Hilfe

„Was den Briten ihr Königshaus, ist den Ahlenern ihr Krankenhaus.“ Mit diesem Vergleich leitete Dr. Daisy Hünefeld ihre Rede am Donnerstagmorgen auf dem Festakt zur Einweihung des künstlerisch gestalteten Kreißsaals im St.-Franziskus-Hospital ein. Dazu hieß der Chefarzt der Geburtshilfe, Dr. Dr. Markus Gantert, neben dem Vorstandsmitglied der Franziskus-Stiftung Münster auch Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann willkommen.

Der hatte für die 120 000 Euro teure Sanierung des Kreißsaals zwar keinen Zuschuss der Landesregierung mitgebracht, aber kündigte dafür an, dass die Landesregierung zusätzlich den mit 550 Millionen Euro ausgestatteten Krankenhausfonds um weitere 300 Millionen Euro mit Hilfe des Bundes aufstocken werde.

Kreißsaal im St.-Franziskus-Hospital eingeweiht 1/49 Einweihung des neuen Kreißsaals im Ahlener St.-Franziskus-Hospital Foto: Ulrich Gösmann

Verständnis äußerte Laumann für die Sorgen der Hebammen, über deren finanzielle Situation oder Arbeitszeitbelastung die Politik wenig wisse. Aufschluss erhofft sich der Minister von dem noch von der Vorgängerregierung in Auftrag gegebenen Gutachten, das Mitte 2019 vorliegen soll. Die Landesregierung werde die Auswirkungen der EU-Richtlinie, die künftig für die Hebammenausbildung ein Studium vorschreibt, auch im Hinblick auf die zehn Hebammenschulen in NRW im Auge behalten. Für die Berufsgruppen der Therapeuten – Logopäden, Physio- und Ergotherapeuten – strebt Laumann die Abschaffung des Schulgeldes an. Mit Sorge betrachtet der Minister den Trend zur Gigantonomie bei einigen Krankenhausträgern, die damit die Geburtshilfe anderer Häuser gefährde. Hier müsse die Politik notfalls auch steuernd eingreifen.

Mit einem Dankgottesdienst hatten Pater Hermann-Josef Schwerbrock und seine evangelische Kollegin Katrin Naechster in der Krankenhauskapelle eröffnet, an dem auch die Schülerinnen und Schüler des kooperativen Kunstleistungskurses der beiden Gymnasien und ihrer Lehrerin Marita Schäper teilnahmen. Hinzu stieß später der Münchener Unternehmer, Künstler und Kunstmäzen Claus Hipp, der ein Fenster eines Kreißsaals künstlerisch gestalten will (Weiterer Bericht folgt).