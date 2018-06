Karl-Josef Laumann hatte am Donnerstagmorgen bei seiner Rede zur Einweihung eines neuen Kreißsaaals im St.-Franziskus-Hospital einen Koffer voller gute Laune im Gepäck, den er in seiner frei gehaltenen Rede nach und nach auspackte. Dabei waren allerdings auch eine Reihe ernster Botschaften, wenn er es zum Beispiel als fatal bezeichnete, Krankenhäuser als reine Wirtschaftsunternehmen zu betrachten und den Patienten als Kunden.

Mit der „Herzenssache – Kreißsaalprojekt“ hat das St.-Franziskus-Hospital einen anderen Weg beschritten, den der Chefarzt der geburtshilflichen Abteilung, Dr. Dr. Markus Gantert, in seinen Begrüßungsworten detailliert beschrieb. Gantert erinnerte an die Genese des Kunstprojektes des kooperativen Kunstleistungskurses des Städtischen Gymnasiums und Bischöflichen Gymnasiums, dessen Verwirklichung sich insgesamt über zweieinhalb Jahre hingezogen habe. „Es ist etwas Beeindruckendes entstanden“, erklärte Gantert, und wertete das Ergebnis zugleich als Beleg dafür, wie sehr junge Leute auch heute bereit seien, sich zu engagieren.

Apropos Eigeninitiative: Die lobte Laumann später mit der Feststellung über die Münsterländer: „Wenn wir es nicht bezahlen können, machen wir es selbst.“ Das gilt auch für die Initiativen, die Gantert im medizinischen und pflegerischen Bereich ergriffen hat, bei der Senkung der Kaiserschnittrate von 35 auf 24,7 Prozent und der Zusammenarbeit mit der FH Osnabrück bei der Ausbildung von Hebammen.

Und die künstlerische Gestaltung der Kreißsäle soll noch eine Fortsetzung finden: Gantert begrüßte Prof. Claus Hipp, Unternehmer, Künstler und Kunstmäzen in einer Person, der ein Fenster für einen der Kreißsäle gestalten will und der die Glasmalermeisterin der Gustav van Treeck Werkstätten in München, Raphaela Klein, gleich mitgebracht hatte.

Für den spirituellen Einstieg war an diesem Vormittag die hohe Geistlichkeit zuständig. Pater Hermann-Josef Schwerbrock brachte es auf den Punkt: „Weihnachten mitten im Sommer.“ Denn wenn er als katholischer Theologe an Geburt denke, dann an Weihnachten. In einem Kreißsaal herrsche das ganze Jahr rege Geburtentätigkeit. Auch seine evangelische Kollegin Katrin Naechster hatte an Weihnachten gedacht und bezeichnete einen Kreißsaal als „lebendigen Ort“ und erinnerte an Christus, der den Menschen in vielfältiger Gestalt begegne: mal großartig, souverän und verletzlich und zerbrechlich.

Das letzte Wort bei der Feier hatte Dr. Daisy Hünefeld. Das Vorstandsmitglied der Franziskus-Stiftung legte kurzentschlossen ihr Redemanuskript zur Seite und bescheinigte allen Beteiligten, bei der Realisierung des Vorhabens großes Engagement bewiesen zu haben. Ein Krankenhaus werde vom Vertrauen der Bürger einer Stadt getragen, wie das in Ahlen der Fall sei. Dafür dankte sie auch der Stadt und ihrem obersten Repräsentanten, Dr. Alexander Berger.

Die Tatsache, dass jährlich 7000 Frauen in einer Geburtshilfe der Franziskus-Stiftung ihr Kind gebären, wertete sie als großen Vertrauensbeweis für die Krankenhäuser der Stiftung.

Hünefeld verhehlte nicht, dass es sie mit Sorge erfülle, wenn sich zunehmend auch Investoren aus China für Krankenhäuser in Deutschland interessierten. Denen gehe es vermutlich weniger um die Gesundheit der Patienten als vielmehr um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Gesundheit dürfe aber nicht nur einem wirtschaftlichen Regime unterworfen sein.