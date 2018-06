Ein 22-jähriger Rumäne, der aktuell bei Verwandten in Ahlen zu Besuch ist, randalierte am späten Donnerstagabend auf der Weststraße. Er war offenbar zuvor mit einem Fahrrad gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, folgte der betrunkene Mann den Anordnungen der um 23.20 Uhr hinzugerufenen Beamten nicht. Er wurde ins Gewahrsam am Südberg gebracht. Dort widersetzte er sich der Ingewahrsamnahme und versuchte, die Polizeikollegen zu beißen. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.