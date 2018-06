Andrew Strong spielt am Werseufer

Für Frank Schlösser war das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft schon fast ein Segen. Endlich stand für den Programmplaner des 33. Ahlener Stadtfests (6. bis 8. Juli) fest, welche Variante er beim Pressegespräch präsentieren durfte: Kein Fußballspiel, sondern der Kultfilm „The Commitments“ wird am Freitag über die Großleinwand flimmern. „Ganz sicher ohne Verlängerung“, konnte Schlösser sich nicht verkneifen, an das EM-Viertelfinalspiel gegen Italien zu erinnern, das mit Verlängerung und Elfmeterschießen große Auswirkungen auf das Stadtfest 2016 hatte.

Frank Schlösser jedenfalls sieht „Plan B“ als „Plan A mit Sternchen“. So würde sich ein roter Faden durch das Programm ziehen. Denn nach der Vorführung am Freitag steht am Samstag Andrew Strong, Frontmann der Dubliner Filmband, die sich nach dem großen Kinoerfolg tatsächlich gegründet hatte, auf der Stadtfestbühne. Am Sonntag zum Abschluss wird der Faden mit dem Auftritt der Irish-Folk-Band „Ticket to Happiness“ noch einmal aufgenommen.

„ Der Ort ist grandios. Der Ort ist grandios. “ Hans Jürgen Tröger

Ob sich auch die Örtlichkeit am Werseufer als Notlösung zum „Plan A mit Sternchen“ entwickelt, wird das kommende Wochenende zeigen. Die Sponsoren und Veranstalter jedenfalls waren davon komplett überzeugt. „Der Ort ist grandios“, gab es Vorschusslorbeeren von Schlösser. Und auch Hans Jürgen Tröger, Geschäftsführer der Stadtwerke, meinte: „Der Gourmetmarkt hat ja bereits bewiesen, dass man dort gut feiern kann.“ Sein Vorschlag, die Werse als Werbefläche zu bespielen, wurde allerdings sofort abgeblockt. „Das kann man wahrscheinlich eh nicht sehen“, erläuterte Britta Peine vom städtischen Kulturamt. Die Werse wird nämlich abgesperrt, um sicherzustellen, dass niemand baden geht, wenn er von der Mauer einen besseren Blick auf die Bühne erhaschen möchte.

Die Organisatoren und Sponsoren stellten das Programm für das kommende Wochenende vor. Foto: Silke Diecksmeier

Die Bühne – ja, in diesem Jahr gibt es nur eine – steht auf Höhe Kantstraße. Das Künstlercafé platzieren die Veranstalter in Richtung Rathaus. Aber auch die Rasenfläche soll zur Aktionsfläche werden, dann nämlich, wenn auf der Bühne umgebaut wird. So sollen Programmpausen vermieden werden.

Trotz allem wird das diesjährige Stadtfest keine Sparnummer. Tatsächlich koste das Event trotz der Reduktion auf eine Bühne genauso viel wie in den vergangenen Jahren. Da hilft auch nicht, dass die Stadt auf eine aufsehenerregende Dekoration verzichtet, sondern das „Geschenk des Himmels und der Natur“, wie es Britta Peine formulierte, nutzt. Das Grün der Bäume soll lichttechnisch so in Szene gesetzt werden, dass eine unvergessliche Atmosphäre entsteht.

Und so wird dieses Stadtfest vielleicht tatsächlich so unvergesslich, wie es Bürgermeister Alexander Berger vermutet: „In zehn Jahren werden wir uns an dieses Fest erinnern und sagen: ,Das war doch das am Werseufer.‘“