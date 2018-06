Auch zum „Happy End“ Luftballons

Zu r Entlassfeier der zehnten Jahrgangsstufe der Fritz-Winter-Gesamtschule schloss sich der Kreis wieder. Gab es zur Einschulungsfeier vor sechs Jahren eine Luftballonaktion, erinnerten jeweils sechs Vertreter aus den sechs Klassen am Donnerstagabend auf der Bühne der Stadthalle mit Ballons in der Hand an jenen Augenblick.

„Ist die Zeit nicht wahnsinnig schnell vorübergegangen?“, fragte Lehrerin An­drea Jaunich in ihrer Begrüßung. Inzwischen ständen die kleinen Menschen von damals als junge Leute vor der nächsten Etappe ihres Lebens. Das war dann auch der Moment, wo Gian Kühn und Finja Meininghaus die Moderation der Entlassfeier übernahmen.

Statistisches trug Schulleiter Alois Brinkkötter anschließend vor, als er daran erinnerte, dass es vor sechs Jahren 270 Anmeldungen gab, von denen nur 177 aufgenommen werden konnten. Bei dem jetzigen Entlassjahrgang erreichten 93 Schüler die Fachoberschulreife mit Qualifikation, 57 die Fachoberschulreife, 26 den Hauptschulabschluss zehn und zwei Schüler den Hauptschulabschluss neun.

Alois Brinkkötter betonte, dass viele Entlassschüler auf verschiedenen Gebieten aktiv waren: „Ihr habt Verantwortung übernommen, dahinter steckt große soziale Kompetenz“, würdigte er den Jahrgang.

Der stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Meiwes gratulierte zum 30-jährigen Bestehen der Schule und erinnerte an die Schwierigkeiten, sie als neue Schulform ins Leben zu rufen: „Es gab damals eine Großdemonstration von Eltern und Schülern für die Schule vor dem Rathaus“. Den Entlassschülern legte er ans Herz, ihre sozialen Kompetenzen zu nutzen, um sich in die Gesellschaft einzubringen.

„iPads“ zur Belohnung für Christian Hüttemann, Michelle Busen, Hannah Abramczyk, Evita Wiens und Chantal Schmidt; Ines Reicke gratuliert (v.l.). Foto: Ralf Steinhorst

In der musikalischen Pause überzeugte Evita Wiens mit einem musikalischen Stück. Die für die Stufen neun und zehn zuständige Abteilungsleiterin Ines Reicke verglich die Schullaufbahn mit einem Fußballturnier. Letztlich könnten Schüler ihren Abschluss nur schaffen, wenn auch das Umfeld passe. Sie wünschte den Absolventen daher themenbezogen: „Alles Gute für eure nächsten Spiele und Pokale“.

Auf ihre etwas abgewandelten Pokale in Form eines „iPads“ dürfen sich im Juli Chantal Schmidt, Evita Wiens, Christian Hüttemann, Hannah Abramczyk und Michelle Busen freuen, die für ihre hervorragenden Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern beziehungsweise ihr soziales Engagement von der Sparkasse Münsterland Ost geehrt werden.

Lehrer sind Schweine? der Lehrerchor nahm sich auf der Abschiedsfeier der Jahrgangsstufe 10 mal nicht ganz ernst. Foto: Ralf Steinhorst

Elternsprecher Norbert Harmeling gab den Schülern eine Weisheit mit auf den Weg: „Blickt immer in die Richtung der Sonne, dann bleibt der Schatten hinter euch“. Für die Schüler schlossen Chantal Schmidt und Tugce Ucak die Reihe der Reden ab. Sie verglichen ihre Schulzeit mit dem Wechsel der Jahreszeiten. Mit der Einschulung habe der Frühling begonnen, mit dem Abschlussjahr kam der Winter. „Aus Kindern sind nun reife Jugendliche geworden – wir wissen, die Jahreszeiten laufen immer wieder von vorne an“, bilanzierte Chantal Schmidt mit etwas Wehmut.