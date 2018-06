Der Kreisarchivar kommt aus Ahlen

Mit einem Irrtum musste Dr. Knut Langewand direkt aufräumen: „Mir wird immer wieder gesagt, Ahlen hätte kein Stadtarchiv. Das stimmt so nicht.“ Schließlich sei dieses seit über 40 Jahren im Warendorfer Kreisarchiv angesiedelt, das der Archivrat seit gut einem Jahr leitet. Am Donnerstagnachmittag war Langewand zu Gast im Schul- und Kulturausschuss, um die Schätze des Stadtarchivs Ahlen einmal näher vorzustellen.

Aufgrund eines Vertrags zwischen der Stadt Ahlen und dem Kreis Warendorf ist das Material, das bis etwa 1765 zurückreicht, im Jahr 1976/77 als Depositum übergeben worden. Zuletzt wurde die rechtliche Regelung 2013 für zehn weitere Jahre verlängert. „Wenn keine Kündigung erfolgt, verlängert sich der Vertrag automatisch“, so der Archivar. Der ältere Teil mit Ahlener Dokumenten ab 1281 befindet sich bereits seit 1906/07 im Staatsarchiv Münster.

Gegründet wurde das Kreisarchiv Warendorf im Jahr 1967 als Archiv des Kreises Beckum im Südflügel der Abtei Liesborn. Ab 1972 übernahm es die Archive der Städte und Gemeinden des Kreises Beckum, ab 1975 auch die des neuen Kreises Warendorf. Bereits im Jahr 1973 wurde das Amt Vorhelm aufgenommen. Mit dem Umzug ins Kreishaus im Jahr 1982 wurden die Platzkapazitäten deutlich erhöht. „Die Regalwände unseres Archivguts umfassen heute rund dreieinhalb Kilometer“, verdeutlichte Langewand – sein Amtstitel ist übrigens Archivrat – die Ausmaße. „Damit sind wir eines der größten Kreisarchive in Westfalen.“

Rund 50 Cent pro Einwohner werde für das Archiv jährlich erhoben. Für Ahlen kommen so rund 26 000 Euro im Jahr zusammen. „Dieser Wert unterliegt keiner Progression, das heißt: Die Umlage deckt derzeit nur noch 37 Prozent der reinen Personalkosten.“ 2012 seien es noch 52 Prozent gewesen. Langewand: „Für das, was Ahlen zahlt, bekommt es sehr viel.“ Es gebe viele Anfragen – Autoren forschen für Publikationen, Firmen ergründen ihre Unternehmensentwicklung, Privatleute ergründen ihre Familiengeschichten. Auf Anfrage erläuterte Langewand auch die Datenschutzauflagen. Demnach müssen Personen entweder vor zehn Jahren verstorben oder vor 100 Jahren geboren sein, damit deren Daten ungehindert eingesehen werden dürfen. Akten, die älter als 30 Jahre sind, unterliegen keiner generellen Sperre mehr. In begründeten Fällen, zum Beispiel für Forschungsarbeiten, könne für jüngere Jahrgänge eine Sondererlaubnis erteilt werden.

Archivrat Dr. Knut Langewand Foto: Christian Wolff

Neben „trockenen“ Zahlen und Fakten präsentierte der Archivar auch einige Schätze aus dem Stadtarchiv Ahlen, um seine Arbeit anschaulicher zu machen. „Ein wichtiger Teil unseres Archivs ist eine alte Meldekartei“, so der Fachmann. Es handele sich um Duplikate, denn die Originale seien leider vernichtet worden. Das Geburten- und Sterberegister leiste vielen Heimatforschern wertvolle Hilfe. Auf einer Leinwand zeigte Langewand die Bögen zweier Opfer des Bombenangriffs im März 1944: Katharina Quante vom Südberg und Heinrich Erdmann von der Rottmannstraße. Dem ließ er die Ablichtung einer Meldekarte für „Zivilarbeiter aus Sowjetrußland“ aus dem Dritten Reich folgen. „Auch die lokalen Tageszeitungen werden täglich archiviert“, ergänzte er.

Dr. Knut Lange­wand ist übrigens der erste Kreisarchivar seit 20 Jahren, der aus Ahlen kommt. Und der erste, der während seiner Amtszeit auch in der Wersestadt lebt. „Ich fühle mich sehr wohl hier“, sagte er. Der Ausschuss dankte es ihm mit dem Versprechen, einmal gemeinsam zum Besuch ins Kreishaus aufzubrechen.