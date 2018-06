„Aus Masse muss Klasse kommen“

Es ist bereits acht Jahre her, dass sich der Schul- und Kulturausschuss mit der Musikschule Beckum-Warendorf beschäftigt hat. „Inzwischen hat die Leitung gewechselt und es wird Zeit, einmal zu hören, wie es aktuell läuft“, meinte Fachbereichsleiter Christoph Wessels am Donnerstagnachmittag im Sitzungssaal II des Rathauses.

Eingeladen war Holger Blüder, der vor knapp zwei Jahren die Schulleitung von Dr. Wolfgang König übernommen hat. „Ich habe inzwischen mit jedem der 103 Mitarbeiter gesprochen“, verriet der Musikschul-Chef. Im Verlauf seines Vortrags stellte sich heraus, dass er der Einrichtung bereits auf verschiedenen Ebenen einen eigenen Stempel aufgedrückt hat. König habe die Schule zwar 37 Jahre lang erfolgreich geführt, Blüder habe aber einen neutralen Blick auf die Dinge geworfen, berichtete er. „Gutes Bewahren und Neues schaffen“ sei dabei sein Motto.

„Alle Schreiben werden jetzt per E-Mail abgewickelt, nicht mehr per Post“, gab der Leiter einen ersten Spareffekt preis. „Wir haben unser Verwaltungsprogramm geändert. Unterrichtsabsagen sind jetzt auch per SMS möglich. Früher mussten mühsam alle Eltern angerufen werden, wenn ein Lehrer krank wurde.“ Beim Zustand des Instrumentariums sieht Blüder einen „hohen Investitionsbedarf“. Auch deswegen werde der Anreiz für die Eltern, frühzeitig ein eigenes Instrument zu erwerben, erhöht. Zum Beispiel durch die Anhebung der Ausleihgebühr. Außerdem wird die Haftung ab August auf die Ausleiher übertragen. „Nur wer Mitglied unseres Fördervereins ist, bekommt das Instrument gleich mitversichert“, sagte er. „Das animiert zum sorgsamen Umgang.“

Daneben gebe es Konzerte zu jeder Jahreszeit, viele davon in Ahlen – ob in der Stadthalle oder im Saal Sandgathe. „Erstmalig mit unserem neuen Jugendsymphonieorchester“, wie der Vortragende anmerkte. „89 junge Menschen haben sich diesem kreisweiten Ensemble angeschlossen.“

Die wichtigste Neuerung: Aus der Musikschule Beckum-Warendorf soll künftig die „Schule für Musik im Kreis Warendorf“ werden. Laut Blüder wolle man sich mit dem neuen Namen von den „vielen Wald- und Wiesen-Musikschulen“ abheben und zugleich den alten Verweis auf die beiden Altkreise tilgen. „Wir dürfen nicht nur auf Masse setzen“, so das Credo Holger Blüders. „Deswegen werden die Leistungsstipendien wieder eingeführt. Masse muss eben auch Klasse hervorbringen.“

Rund 4500 Schüler sind derzeit in der Musikschule aktiv, rund 930 davon kommen aus Ahlen. Das größte Wachstum gibt es im Bereich des Projekts „Jedem Kind ein Instrument“. Petra Pähler-Paul (Grüne) wollte es gerne detaillierter: „Wie viele davon haben einen Migrationshintergrund?“, fragte sie. Da gebe es jedoch keine genaue Aufschlüsselung, ließ sie Holger Blüder wissen. Die Erhöhung der Ausleihgebühr stufte Pähler-Paul als Kontraproduktiv ein, wenn auch sozialschwache Familien erreicht werden sollen.