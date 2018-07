Die Sonne zeigte sich am Samstagmorgen von ihrer besten Seite, so dass die schattigen Sitzplätze auf dem großzügigen Freigelände hinter der Kita die begehrtesten waren. Der Ehrenplatz war natürlich Hildegard Feldhaus vorbehalten, die vom roten Sofa die bunte Show, die die Kinder und das Kita-Team in wochenlanger Vorarbeit einstudiert hatten, verfolgen konnte. Die Kinder leiteten die Feier mit einem Tanzspiel und farbigen Fähnchen ein.

Danach wurde es für kurze Zeit offiziell, als der Bürgermeister das Wort ergriff und die wichtigsten Daten und beruflichen Stationen der angehenden Ruheständlerin – ihr letzter Arbeitstag vor Eintritt in die passive Phase der Altersteilzeit ist der 31. Juli – Revue passieren ließ. Ihre erste Stelle als Erzieherin habe sie im Kindergarten an der Königsberger Straße angetreten, der heute „Milchzahn“ heißt. Danach sei sie zum Ostwall gewechselt, wo sie bereits 1983 in das Leitungsteam aufstieg und ihr 1995 die Leitung übertragen worden sei.

Erst vor zwei Jahren habe die Kita Ostwall ihren 111. Geburtstag begangen, erinnerte Berger. Begründet worden sei der Kindergarten vor nunmehr 113 Jahren als Kinderbewahranstalt, was den Wandel in der Auffassung von Erziehung deutlich mache. Damit klappte Berger die Personalakte, aus der er die Daten entnommen hatte, wieder zu, was Hildegard Feldhaus mit den Worten kommentierte: „Jetzt weiß ich endlich, was in meiner Personalakte steht.“ „Nur Gutes“, versicherte Berger.

Die amüsante Zeitreise, auf die die Kolleginnen Kinder und Erwachsene anschließend mitnahmen, war weniger formalistisch. Darin übernahm Sabine Anton die Rolle von Hildegard Feldhaus, die einen Tag im Leben ihrer Noch-Chefin spielte, beginnend mit dem schwierigen morgendlichen Aufstehen und der Fahrt zum innerstädtischen Arbeitsplatz einschließlich der mühsamen Parkplatzsuche. Die folgende, mit Besprechungen, Spiel- und Vorlesestunden, Büroar­beit und Elternberatung picke­packevolle Arbeitszeit wurde von lustigen Intermezzi un­terbrochen, die die Zuschauer über die große Reiselust der Kita-Chefin in Kenntnis setzten. Untermalt von der Titelmusik des TV-Dauerbrenners „Traumschiff“ erlaubte sich die gedoubelte Hildegard, immer wieder an der Seite ihres Ehemanns Walter urlaubsmäßig „auszuflippen“.

Und der „AZ“ verriet sie auch schon mal, wo es als Nächstes hingeht: mit dem Schiff über die Ostsee bis St. Petersburg und dann weiter über den Atlantik nach New York. Wenn das keine Perspektiven für den Ruhestand sind, auf die Kinder und Erwachsene anschließend bei einem üppigen Buffet anstießen. Am 1. August übernimmt die bisherige Stellvertreterin Nadine Winkler das Kita-Ruder.