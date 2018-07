Buntes Ahlen zeigt Flagge

Über eine riesige Beteiligung von Vereinen und Institutionen sowie unterschiedlichen Gruppen freute sich Initiator Dietmar Zöller von „Innosozial“. Bei der offiziellen Eröffnung sah Bürgermeister Dr. Alexander Berger auch den neuen Veranstaltungsort als einen wesentlichen Grund für die gute Resonanz an. „Die Zeche ist eigentlich die Keimzelle unserer Vielfalt“, erklärte der Verwaltungschef.

Beim ersten „Fest der Kulturen“ hatte es einen Flaggenlauf gegeben. Auf Anregung von Ilkay Danismaz startete am Sonntagmorgen das Fest wieder mit einem solchen Lauf vom Glückauf-Platz zum Zechengelände, der demonstrierte, wie international, wie „bunt“ Ahlen ist. Wie Dietmar Zöller berichtete, hatte man sich erst kurzfristig dazu entschlossen, als Reminiszenz an die Anfänge der Veranstaltung.

Als die Flaggenparade auf dem Zechengelände ankam, herrschte hier bereits ein munteres Treiben. Kurz nach 11 Uhr startete das umfangreiche Bühnenprogramm. Für Kinder gab es unter anderem ein Kasperltheater. Das Spielmobil des Juk-Hauses durfte natürlich nicht fehlen. Aber auch Hüpfburgen und „Bungee Jumping“ gehörten zum Angebot.

Und schon am Morgen duftete es auf dem gesamten Gelände verführerisch. Döner, Fleischspieße, Pommes und Bratwürstchen waren ebenso zu haben wie asiatische Nudelgerichte oder süßer türkischer Kuchen gehörten auch dazu. Die Syrisch-orthodoxe St.-Georg-Gemeinde hatte einen eigenen großen Stand mit Speisen und Getränken. Dabei suchten die Aramäer aktiv das Gespräch mit den Besuchern, auch über ihr Bauvorhaben an der Beckumer Straße. Der Plan, dort eine Kirche mit Gemeindehaus zu errichten, stieß auf breite Zustimmung.

Die Begrüßung am Mittag war durchaus politisch. „Innosozial“-Geschäftsführer Dietmar Zöller, Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup und der Vorsitzende des Integrationsrats, Ilkay Danismaz, begrüßten Teilnehmer und Gäste. Da die Inklusion in diesem Jahr bei „Ahlen zeigt Flagge“ im Mittelpunkt stand, sprach ebenfalls der Vorsitzende des Beirats für behinderte Menschen, Friedel Paßmann. Er kritisierte die schwarz-gelbe Landesregierung, die in Sachen Integration und Inklusion von Behinderten bisher versagt habe. (Weiterer Bericht folgt.)