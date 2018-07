Ein Löschzug der Ahlener Hauptwache sowie der Löschzug Dolberg rückten am Sonntag um 17.47 Uhr zu einem brennenden Ballenwagen am Westhusener Weg 1 aus. Der Landwirt hatte das Feuer beim Transport bemerkt und den Anhänger vom Traktor abgekoppelt, so die Angaben der Feuerwehr. Der Brand wurde mit zwei C-Rohren bekämpft.

Am Ende der Löscharbeiten brannten weitere Strohballen auf einem Feld an der Straße „Am Berg“. Die Einsatzstelle befand sich auf Hammer Gebiet. Die Ahlener Wehr unterstützte dort die Brandbekämpfung bis zum Eintreffen der Feuerwehr Hamm.