Für Stimmung sorgte die Coverband „Kaltstrom“ aus Ahlen und Hamm. „Mit ihrer Livemusik begleiten sie uns den ganzen Tag“, freute sich die Vorsitzende Petra Nowicki. Ob gecovert oder eigene Stücke, was die sechs Bandmitglieder musikalisch boten, machte Laune.

Ganz besonders freute sich die Vorsitzende über die mehr als 30 ehrenamtlichen Helfer, die das große Fest möglich machten. „Ganz toll, dass so viele Mitglieder, aber auch viele Nichtmitglieder, hier beherzt mit anpacken“, berichtete Petra Nowicki. Denn es gab unendlich viel zu tun. Da waren die Stände für Räucherfisch, Lachs-Burger, Backfisch und Matjesbrötchen zu betreuen. Das Leckere vom Grill machte sich auch nicht von alleine und Kaffee und die zahllosen Kuchenspenden wollten ebenfalls verteilt sein.

Für Heike Stembach, Rainer Kassler, Christian Holz Petra Struck und Michael Holz (v.l.) war das Anglerfest das ideale Ausflugziel. Foto: Peter Schniederjürgen

Schließlich sollten auch die jüngsten Gäste unterhalten werden. „Dafür haben wir in der Oelder ,Kidzstube‘ gestöbert“, so die Vorsitzende. So konnten sich die Kinder, aber auch die Erwachsenen, am „Heißen Draht“ in Geschicklichkeit üben. Hier hatten André Eichler mit Leona und Liam zusammen mit Theo und Eva Zyseh eine Menge Spaß. Aber am Stand von Nina Paetsch gab es auch noch andere Spiele wie „Mäuse jagen“ oder „Vier gewinnt“. Wenn gerade mal keine „Kundschaft“ kam, konnte sich die Junganglerin auf die Prüfung vorbereiten. „Bei uns in der Familie ist Angeln eigentlich der Sport, da will ich auch mitmachen“, sagte die junge Frau und büffelte emsig.

Da hatten es die meisten Gäste besser. Ein Plätzchen im Schatten, ein „kühles Blondes“ auf dem Tisch – was wollte man mehr. Für Heike Stembach, Rainer Kassler, Christian Holz Petra Struck und Michael Holz aus Ahlen war das Sommerfest das ideale Ausflugziel am Sonntagnachmittag. „Gute Musik, gute Stimmung und beste Versorgung, besser geht’s nicht“, fasste Rainer Kassler die Meinung der Gruppe zusammen.

Dazu nutzten noch viele Besucher die Gelegenheit, fürs Abendbrot eine gepflegte Fischmahlzeit mitzunehmen, denn überall duftete es verlockend nach Räucherfisch.