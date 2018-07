Stiller Schall aus dem Untergrund

Kein Knallen, kein Scheppern, das aufschrecken ließe. „Angenehm! Wirklich angenehm“, staunt Matthias Krätzig, obwohl er nichts Anderes erwartet hätte. Doch mit seiner ersten Flasche verschwindet Montagmittag am zurückgekehrten Altglas-Containerstandort Ostbredenstraße auch echte Neugier in der Tiefe. Zurück schallt ein dumpfer Hall, der begeistert.

Und dabei war es Sprachlosigkeit, die die Stadt im Januar 2016 veranlasste, den Containerstandort Ostbredenstraße komplett aufzulösen. „Gegen die Vermüllung war nicht mehr anzukommen“, blickt der Einsatzleiter Stadtreinigung beim Ortstermin zurück. „Von Vasen bis zum vollen Müllsack wurde hier wirklich alles abgeladen. Sogar Elektro-Altgeräte.“ Im Schutz der großen Metallcontainer seien wohl letzte Hemmungen gefallen, den in so attraktiver Lage liegenden Standort zu einer Sperrmüllannahmestelle verkommen zu lassen. Mit der Auflösung verlagerte sich das Problem – bis heute – an die Alternativ-Adresse Von-Achenbach-Straße.

Rückblick: Die Demontage vor zwei Jahren, Folge wilder Müllflut. Foto: Ulrich Gösmann

Zwei Jahre später meldet sich der Reizpunkt nun als Referenzobjekt zurück. Und lässt den Stadtentsorger staunen. Am Freitagnachmittag hatten die Kollegen Ahlens ersten unterirdischen Altglascontainer-Standort betriebsbereit übergeben und auch Platzprobleme bei der Installation lösen können – am Montagmittag stehen die vier Einwurfstationen noch immer sauber am Straßenrand. „Ich bin mir sicher, dass das nicht so bleibt“, gibt sich der 32-Jährige keinen Illusionen hin. Wahrscheinlich müsse sich das erst rumsprechen. Andererseits: Der Sichtschutz sei weg, jeder könne jetzt sehen, wenn wild abgeladen werde.

„ Damit uns hier keiner reinfällt, während der Kran rüberschwenkt. Damit uns hier keiner reinfällt, während der Kran rüberschwenkt. “ Matthias Krätzig

Die Stadt Ahlen setzt auf die Erfahrungen anderer Kommunen und hat sich die Umrüstung 12 500 Euro kosten lassen. Entsorger Reiling stellt die Innenbehälter, die in den Betonwürfeln sitzen und mit einer schallschluckenden Moosgummischicht ausgestattet sind. Werden die Inlays hochgehoben, greift ein Sicherheitssystem und klappt einen Boden auf. „Damit uns hier keiner reinfällt, während der Kran rüberschwenkt“, so Krätzig. Das Fassungsvolumen erhöht sich von fünf auf 16 Kubikmeter. Könnte heißen, dass aus der wöchentlichen jetzt eine monatliche Leerung wird. Ein weiterer Vorteil dürfte zur Insektenzeit wohltuend zum Tragen kommen: weniger Wespen.

Ganz einfach rein damit... Foto: Ulrich Gösmann

Mehr noch der Pluspunkte: Die ersten beiden in Richtung Rosenbaum-Platz installierten Container sollen zu Kirmeszeiten die mobile Müllpresse ersetzen. Das spart auch das Verlegen separater Starkstromkabel und Personaleinsatz. Krätzig: „Wir werden die zwei dann dafür umzäunen und umrüsten.“

Die niedrigere Einwurfhöhe lässt den Stadtentsorger sogar von Ahlens erstem behindertengerechten Standort sprechen, an dem sich aus dem Rollstuhl Flaschen bequem entsorgen ließen.

Bewährt sich das System, könnten weitere der 20 Anlaufstellen umgerüstet werden. Zwei heiße Kandidaten hat Krätzig schon im Blick: Park- und Gemmericher Straße. Zudem könnte das Versenken von Müll in größeren Wohnobjekten eine interessante Alternative zur Tonne werden.