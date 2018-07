Doppelte Festlichkeiten

Eine doppelte Abschlussfeier zum Ende des Schuljahres gab es jetzt am St.-Vincenz-Berufskolleg: 23 frisch examinierte Heilerziehungspfleger und 17 neue Sozialassistenten mit Schwerpunkt Heilerziehung haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Damit steht den Absolventen der Einstieg in eine Tätigkeit in der Behindertenhilfe offen – etwa in Wohnheimen, bei ambulanten Diensten, in integrativen Kindergärten, Förderschulen oder beschützenden Werkstätten.

Den Festgottesdienst mit den Absolventen feierte Pfarrer Willi Stroband unter dem Leitwort „Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen“ im Foyer des Schulgebäudes an der Robert-Koch-Straße. Darauf folgten eine Feierstunde und ein Empfang, an dem zahlreiche Angehörige und Freunde der Absolventen teilnahmen sowie Vertreter der Behinderteneinrichtungen, in denen sie ihre praktische Ausbildung durchgeführt haben.

Schulleiterin Renate Knobel hielt die Festansprache und führte als Moderatorin durch die sommerlich-leicht gestaltete Feierstunde. Die vierköpfige Schulband gestaltete sie musikalisch mit: Ihre rockigen Töne im Duo-Gesang, begleitet von Keyboard und Bass, wurden immer wieder mit anhaltendem Beifall aus dem Auditorium belohnt.

In ihren Reden ließen Heike Hilbers, Klassenlehrerin der Sozialassistenten, und Frank Stieger, Klassenlehrer der Heilerziehungspfleger, die Ausbildungszeit humoristisch, warmherzig und mit einem Schuss Selbstironie Revue passieren. Auch dafür gab es von den ehemaligen Schülern mehrfach Szenenapplaus.

Die Klassensprecher dankten in kurzen Ansprachen ebenfalls.

Ein Höhepunkt des Programms folgte zum Schluss der Feierstunde: Der Examenskurs der Heilerziehungspfleger präsentierte eine selbst gestaltete kreative Filmproduktion, die unterhaltsame Schlaglichter auf Stationen der dreijährigen Ausbildungszeit warf und in der Klassenlehrer Stieger, dargestellt durch verschiedene Schüler, augenzwinkernd porträtiert wurde.

Die Absolventen:

„Staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger“:

Jennifer Batrov, Denise Diesmann, Serce Dönger, Marie-Claire Fischer, Susanne Fominskij, Marcel Franke, Kristina Gravemeier, Sabrina Hemann, Katja Heslinga, Lisa-Marie Jasperneite, Anna-Bahar Künne, Karolina Kwoka, Annika Porombka, Charlotte Recker, Julia Reimer, Alina Rychlik, Dominik Scholz, Lisa Schulz, Lucas Schuricht, Ebru Tanriverdi, Isabell Tentrup, Lara Zarniko und Nicole Zibulski.

„Staatlich anerkannte Sozialassistenten mit Schwerpunkt Heilerziehung“:

Jana Bohnenkamp, Hanife Celik, Mandy Heidenreich, Buse Kalayci, Nurhayat Keskin, Dominik Klemm, Ceyda Korkmaz, Tugce Korkmaz, David Liß, Mike Materna, Annika Mecchia, Sophie Siemer, Bodo Stratmann, Yaren Taskiran, Michelle Thiele, Theresa Uhrmeister und Fatma-Nur Yesildag.