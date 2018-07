Sport für alle Hunde

Insgesamt rund 110 Teams traten am vergangenen Wochenende auf der Platzanlage der „Wersepfoten“ beim Rally-Obedience an. Dieser Funsport begeistert alle Altersklassen und eignet sich für Hunde jeglicher Größen und Rassen. So war vom jugendlichen Hundesportler bis zum Rentner und vom Junghund bis zum Senior alles im Parcours vertreten.

Ein frischer Wind machte die Temperaturen für alle erträglich und so konnten etliche Teams ihr Können unter Beweis stellen. An beiden Tagen erreichten die Sieger in den fünf angebotenen Klassen vorzügliche Werturteile, unter den Platzierten waren auch Hundesportler aus dem heimischen Verein zu finden. Am Samstag siegte Melanie Licciardi mit ihrer jungen Hündin Cobie in der Klasse zwei (100 Punkte) und mit ihrer alten Hündin Panda gewann sie die Senior-Klasse (100 Punkte). Brigitte Herrmann konnte sich mit ihrem Rüden Chap in Klasse eins auf Platz drei (88 Punkte) positionieren.

Bei den Prüfungen am Sonntag konnte Melanie Licciardi mit ihren beiden Hunden Cobie und Panda abermals überzeugen und siegte wieder mit je 100 Punkten in der Klasse zwei und Senioren. Zudem war Susan Scholz mit Cara siegreich in der höchsten Stufe Klasse drei (93 Punkte). Auf dem dritten Platz fanden sich in Klasse drei Barbara Sudhoff mit Amara (77 Punkte), bei den Senioren Karin Grabe mit Frodo (85 Punkte) und in der Beginner-Klasse Martina Bodde mit Tayo (98 Punkte). Weitere Teams der „Wersepfoten“ konnten sich sehr gut platzieren und hatten persönliche Erfolgserlebnisse.

Dies war nicht zuletzt der Wertungsrichterin Angela Falk zu verdanken, die anspruchsvolle und faire Parcours gestellt hatte, die allen Teilnehmern großen Spaß bereiteten. Zudem gab es für alle Starter konstruktive Kritik und freundliche Worte.

Abgerundet wurde das sportliche Wochenende mit guter Verpflegung, durch zahlreiche engagierte Helfer, einer tollen Platzanlage (inklusive der Einweihung des neuen Toilettenhauses) und viele gut gelaunte Starter auf zwei und vier Beinen.