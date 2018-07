Männliche Senioren im Blick

Gleich zwei Neuerungen gab es am Montagmorgen beim Quartiersprojekt „Altersgerechte Stadtentwicklung Ahlen-Ost“. Nicht nur, dass zum ersten Mal zum Seniorenfrühstück ins Glückaufheim eingeladen wurde, bei der Gelegenheit stellte sich auch Felix Ridder als neuer Projektkoordinator vor.

Das erste Seniorenfrühstück schon morgens um 9 Uhr stellte sich als voller Erfolg heraus, sämtliche Tische und Stühle waren schnell belegt. Es ist als Ergänzung zum „Offenen Café“ gedacht, dass an jedem ersten Donnerstag im Monat um 14.30 Uhr im Glückaufheim stattfindet. Allerdings muss für das Frühstück noch ein fester, wiederkehrender Termin gefunden werden, der voraussichtlich in der Monatsmitte liegen dürfte.

Dabei lief das Frühstück nach der Begrüßung durch Birsen Budumlu ohne Programm ab, lediglich die kurze Vorstellung von Felix Ridder als neuer Projektkoordinator stand auf dem Plan. Der gebürtige und wohnhafte Münsteraner wird das Projekt bis kurz vor seinem Ende im Dezember 2019 koordinieren. Felix Ridder hat im Mai dieses Jahres an der Katholischen Fachhochschule in Münster sein Studium als Sozialarbeiter abgeschlossen.

Angetragen wurde dem 34-Jährigen das Quartiersprojekt aus dem Hochschulbereich. „Ich fand das Spannungsfeld zwischen Migration und Demografie interessant“, fiel Felix Ridder die Wahl nicht schwer. Ahlen ist für ihn kein gänzlich unbekanntes Pflaster, im Jahr 2004 war er hier als Soldat in der „Westfalen-Kaserne“ stationiert. Eine kurze Einführungsphase hat er bereits hinter sich, dementsprechend hat er in den ersten zwei Wochen schon einiges von der Stadt gesehen. „Das ist auch wichtig, dass ich viel von der Stadt kenne“, legt er seine Arbeitsgrundlage fest.

Dabei hat Ridder schon jetzt entdeckt, dass es viele Institutionen und Gruppen gibt, die sich für Menschen engagieren möchten. Diese Kräfte will er bündeln: „Die Menschen sind offen für solche Projekte.“ Sein zweites Ziel ist es, vor allem auch die männlichen Senioren des Quartiers für die gesellschaftliche Teilhabe zu begeistern. Dabei fiel sein Blick in die Frühstücksrunde, die durchweg von Frauen beherrscht wurde. Aber das Schwerpunktthema „Gesundheit“ des Quartiersprojekts geht alle an.