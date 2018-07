Opfer schildert zitternd brutale Gewalteinwirkung

Zum ersten Verhandlungstag wurden der Angeklagte und der Geschädigte vom Gericht angehört. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit berichtete die medizinische Gutachterin von den Verletzungen des 48-Jährigen.

Dem Pakistani wurden alle Fragen und Aussagen von einem vereidigten Dolmetscher übersetzt. Grundsätzlich räumte er die Prügelei ein. In seiner Einlassung holte der Angeklagte weit aus. Bei der Arbeit beim Deutschen Roten Kreuz in verschiedenen Flüchtlingseinrichtungen lernte er die ebenfalls dort beschäftige Ehefrau des Geschädigten kennen. „Aus der Arbeit entwickelte sich eine Freundschaft“, sagte der Angeklagte. SMS und WhatsApp-Nachrichten gingen hin und her. „Wir trafen uns auf ein Bier in Oelde und dann kam es zu einem One-Night-Stand“, ergänzte der 31-Jährige. Die Frau habe sich bereits vorher über ihren krankhaft eifersüchtigen Mann beklagt, der nicht nur sie, sondern auch die Kinder angeblich misshandele. Als die Affäre herauskam, habe sich die Situation zugespitzt.

Später habe der Ehemann den Namen und die Adresse der Lebensgefährtin des Angeklagten und Mutter seines Kindes herausgefunden und sich mit ihr angefreundet. Es habe Drohmails mit schlimmsten Beleidigungen und sogar Morddrohungen gegeben. Dazu habe der Ehemann zum Teil verschiedene Mobiltelefone benutzt, da der Angeklagte seinen Kontrahenten blockiert habe.

Auf dem Parkplatz sei es dann zu einem zufälligen Zusammentreffen gekommen. Der Deutsche und die Lebensgefährtin des Angeklagten sowie ein weiterer Mann standen da. „Ich fürchtete, nach den bedrohlichen Nachrichten, um das Leben meines Kindes, da habe mich an die Gruppe gewandt“, erklärte der Angeklagte. Es habe mit dem 48-Jährigen ein Handgemenge gegeben. Dabei sei der Deutsche zu Boden gegangen. Der andere Mann habe eingegriffen und den Pakistani zurückgehalten. „In blanker Panik habe ich versucht, mich zu befreien und gleichzeitig den Anderen am Boden zu halten“, führte der Angeklagte aus. Er habe nach seiner Erinnerung den Geschädigten nur an der Brust getroffen. Später habe sich befreien und fliehen können.

Die Richterin verlas einige der Chat-Verläufe vom Geschädigten, die vor heftigsten Bedrohungen und schlimmsten Beleidigungen strotzten. Der Verteidiger sah damit den Tatbestand der Nötigung erfüllt.

„Ich beantrage den Ausschluss der Öffentlichkeit und vor allem des Angeklagten vor der Vernehmung meines Mandanten“, erklärte der Anwalt der Nebenklage, die den Geschädigten vertritt. Das Gericht gab ihm nach einer kurzen Beratung zum Teil statt. Der Angeklagte ging aus dem Saal, die Öffentlichkeit blieb bis zum medizinischen Gutachten dabei.

Sichtbar angeschlagen berichtete das Opfer von den Vorfällen. Der Angeklagte habe seine Frau unter Alkohol gesetzt und so gefügig gemacht. Auch habe er die Leitung des DRK auf die Zustände in den Flüchtlingsunterkünften hingewiesen und gar per Mails an die Redaktionen der Tageszeitungen von den sexuellen Eskapaden in den Heimen berichtet. Schließlich habe er sich mit der Freundin des Angeklagten angefreundet. „Wir waren wie ein Art Selbsthilfegruppe“, beschrieb der Geschädigte das Verhältnis.

Bei der Schilderung der Prügelei musste der Mann seine ganzen Kräfte mobilisieren. Zitternd berichtete er von den Schlägen und Tritten: „Er kam von hinten, riss mir den Kopf zurück und schlug zu, als ich schließlich am Boden lag, trat er immer wieder auf mich ein, besonders in den Unterleib.“ Erst im Krankenhaus sei er wieder zu sich gekommen. Noch immer verfolge die Tat ihn bei Tag und Nacht: „Auch jetzt während der Verhandlung komme ich nicht von den Bildern und Schreien los.“

Mit der Verlesung des Gutachtens endete der Tag. Die Verhandlung wird mit Zeugen und weiteren Chat-Protokollen am Donnerstag ab 11 Uhr fortgesetzt.