Närrischer Streit ums Mammut

Dieses Mal standen die Vorzeichen anders als sonst: Waren es in der Vergangenheit die Ahlener, die zum Mammut nach Münster fahren mussten, um dessen Herausgabe zu fordern, so waren es jetzt die Münsteraner, die das Mammut wieder einpacken und mitnehmen wollten. Schon zu Beginn fielen scharfzüngige Kommentare in Richtung der jeweils anderen Seite. „Mir scheint, das Mammut ist geschrumpft“, war „Unwiesitäts“-Mitglied Ulrich Riegers beim Anblick bestürzt, worauf er die passende Antwort von Ex-Stadtprinz Peter Gebhardt erhielt: „Ihr habt es abgenagt!“

Kulturfachbereichsleiter Christoph Wessels von der Stadt Ahlen schilderte die enorme Anziehungskraft des 40 000 Jahre alten Mammuts im Heimatmuseum, über 3000 Besucher wurden seit dem 13. Mai gezählt. „Dieses Interesse hat ja bis Münster gereicht – wir kämpfen ja beide um das Mammut“, kommentierte die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voß den Besuch der achtköpfigen „Unwiesität“-Abordnung und überreichte beiden Gesellschaften einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 2010, der den Streit schilderte.

Damit war es Zeit, das über Jahre brachliegende Streitgespräch wieder aufleben zu lassen, wobei sich „ACC“-Präsident Rolf Grinsch und Rektor Magnus Pfiffikus Michael Urmanska nichts schenkten, denn bissiger konnte auch das Mammut zu Lebzeiten nicht gewesen sein. Wobei Michael Urmanska zunächst ordnungsgemäß das Mammut als „Unwiesen Professor von der knöchernen Gestalt“ begrüßte, dass wegen der Wohnungsnot in Münster in seinem Heimatort westfälische Luft schnappen dürfe anstatt sein Dasein in muffigen Transportkisten zu fristen. „In seinem Heimatort gibt es für unser Wappentier keine Wohnungsnot“, bekräftigte Rolf Grinsch, dass daran auch zukünftig nicht mehr gerüttelt werde.

Dem widersprach der „Unwiesen“-Rektor heftig: „Wir haben unserem Mammut ei­ne umfassende Frischzellenkur auf einer Beautyfarm spendiert, um selbiges neu erstrahlen zu lassen!“ Wofür denn das Mammut eine Beautyfarm brauche, hinterfragte daraufhin Rolf Grinsch. Denn Heimaterde und Wersewasser seien Labsal für Körper und Geist. Worauf der ACC-Präsident erst einmal einen guten Tropfen „Wersewasser“ in Pinnchen ausschenkte und den Münsteranern Beutel mit Ahlener Erde übergab.

Am Ende wollte Christoph Wessels vermitteln und gab den „Unwiesität“-Mitgliedern Mammut-Postkarten des Ahlener Künstlers Martin Hatscher, damit sie wenigstens ein Stück Mammut wieder mit nach Hause nehmen konnten, denn das Original steht ja nun mal jetzt noch eine Weile hier. Außerdem würden die vielen Baustellen in Ahlen schon verhindern, dass das Urzeittier zum Ortsausgang gelangt.

Für die Münsteraner stellte sich der Besuch am Ende sogar doppelt bitter dar: Auch ihr Wappentier, den Uhu „Kunibert“, behielt der „ACC“ ein, der nun von Ex-Prinz Peter Gebhardt im Exil gepflegt werden wird. Dieser soll aber zum Elften im Elften wieder herausgerückt werden. Mit einem kräftigen „Unwies Uhu und Ahlensia Helau“ versprachen sich beide Seiten, die alte Tradition des Streitgespräch nun wie der regelmäßig aufleben zu lassen.