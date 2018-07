100 000 Radler sind das Ziel

Nach den Sommerferien geht ganz Ahlen wieder auf 21-tägige gemeinsame Radtour. Vom 26. August bis 16. September erlebt das „Stadtradeln“ seine zweite Auflage. „Von dem Zuspruch bei der letztjährigen Premiere bin ich noch immer begeistert“, sagt Koordinatorin Angelika Schöning vom städtischen Fachbereich für Stadtentwicklung und Bauen. Auf Anhieb meldeten sich 454 Radfahrer an, um als Einzelstarter oder in Teams mehr als 80 000 Kilometer zu erfahren. Anmeldungen sind ab sofort online über www.pedahlen.de möglich.

Wenn jeder der „alten Hasen“ nun einen Bekannten oder einen Arbeitskollegen ermuntern könnte, in diesem Jahr das „Stadtradeln“ zu unterstützen, wäre Schönings Zielmarke in greifbarer Nähe. „Ich habe die 100 000 im Visier“, gibt sich die Radverkehrsplanerin kämpferisch. Mit der Teilnahme am „Stadtradeln“ mache man nicht nur etwas Gutes für die Gesundheit, auch die Umwelt profitiere: „Im letzten Jahr konnten wir mit der Aktion ganz nebenbei 11,5 Tonnen Kohlendioxid in Ahlen einsparen.“

Den ersten Kilometer macht in diesem Jahr Bürgermeister Dr. Alexander Berger, wenn er am 26. August den Startschuss im Rahmen des „Volksradfahrens“ der Radsportfreunde Ahlen auf dem Zechengelände geben wird. Zwei beschilderte Routen laden dann dazu ein, richtig in den Tritt zu kommen.

In Ahlen ist das Fahrrad längst fester Bestandteil der Mobilität. „Das Rad bringt uns gerade auf kurzen Strecken schnell, frei von Staus und Parkplatzsuche ans Ziel“, sagt Berger. Für die Fahrt zur Arbeit oder zur Schule, zum Einkauf oder in den Wochenendausflug gebe es für viele Menschen in Ahlen keine bessere Alternative zum Rad. Mit der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes „PedAhlen“ werde das Fahrradfahren in der Innenstadt noch komfortabler und sicherer.

Anreiz zur Teilnahme am „Stadtradeln“ setzen wertvolle Preise für die meisten Gesamtkilometer in vier Kategorien: bester Einzelradler, fahrradaktivstes Team, fahrradaktivste Schule und fahrradaktivste Schulklasse. Weitere Auskünfte erteilt Angelika Schöning unter Telefon 5 93 40, E-Mail schoeninga@stadt.ahlen.de.