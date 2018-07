Improvisationen zu Bildern und Objekten

Zum Abschluss der Ausstellung Klaus Staudt-Horizonte lädt das Kunstmuseum für Sonntag, 8. Juli, um 11 Uhr zu einer besonderen Veranstaltung ein. Inmitten der Werke von Klaus Staudt spielen Jürgen Bleibel am Klavier und Ansgar Elsner auf dem Saxofon. Mit klassischen und jazzig improvisierten Motiven antworten die Musiker auf die Strenge und Leichtigkeit der bewegten Formenrhythmen des Künstlers, die in gläsernen Bildräumen schweben. Klaus Staudt verweist selbst mit Titeln wie „Präludium“ oder „quasi una musica“ auf mögliche synästhetische Eindrücke, die in der Ausstrahlung seiner Werke zur Wirkung kommen. Musikalische Metaphern beschreiben nach Gottfried Böhm, Kunstgeschichtsprofessor und Interpret von Klaus Staudt, am besten die Resonanzräume, die der Künstler mit seinen Gestaltungen schafft.

Klaus Staudt, der am Sonntag im Kunstmuseum anwesend ist, freut sich auf das Konzert, das mit Improvisationen zu seinen Bildern und Objekten eine unmittelbare Begegnung zwischen Bildender Kunst und Musik herstellt. Die Besucher können sich auf einen besonderen Musikgenuss freuen. Jürgen Bleibel, der in Ahlen aufgewachsen ist, hat sich als Pianist unter anderem mit seiner Band Eurojazz, aber auch als Komponist und Pädagoge einen Namen gemacht. Ansgar Elsner, der auch unterrichtet, tritt in erfolgreichen Jazzensembles auf und leitet die weit bekannte WWU Big Band I.

Nach der musikalischen Matinee folgt dann ein Künstlergespräch. Museumsdirektor Burkhard Leismann wird sich mit Klaus Staudt über dessen Kunst, über die Motive und Potenziale der Konkreten Kunst unterhalten. Der mittlerweile 85-jährige Frankfurter Künstler gehört zu den wichtigen Vertretern dieser Kunst in Deutschland. Er hat Anfang der 1960er Jahre im Umkreis der Pioniere begonnen und als Künstler und Kunstprofessor seine künstlerische Position stets variiert und erweitert, ohne seine grundlegenden Prinzipien zu verlassen. Das Publikum ist eingeladen, an dieser Gesprächsrunde aktiv teilzunehmen und dem Wissen und den Erzählungen des Künstlers zu folgen.

Die Finissage wird vom Förderkreis Kunstmuseum Ahlen unterstützt, der Eintritt zu den Veranstaltungen ist daher frei, Spenden für die Arbeit der Kunstvermittlung und der Malschule sind aber willkommen. Um die Bereitstellung der Plätze abzuschätzen, bittet das Museum um Anmeldung zur Finissage unter Telefon 9 18 30 oder 91 83 50 sowie unter info@kunstmuseum-ahlen.de. Spontane Besucher sind willkommen solange der Platz reicht.