Die Deko – ein Geschenk der Natur

Einen detaillierten Lageplan? Nein, den gebe es nicht, lässt Frank Schlösser vom städtischen Kulturbüro wissen. Er ist überzeugt, dass die Besucher sich auch ohne Wegweiser sehr schnell ori­entieren und herausfinden werden: Wo ist was? Denn einerseits, sagt Schlössers Kollegin Britta Peine, werde das Ahlener Stadtfest Nummer 33 zwar „kleiner und feiner“ ausfallen als seine Vorgänger, andererseits stehe am Werseufer an Fläche „fast eins zu eins“ so viel zur Verfügung wie auf dem Marktplatz. „Wir waren auch erstaunt, wie groß das hier ist, wenn man‘s abschreitet.“

Unübersehbar, schon von der Weststraße aus, ist jedenfalls die Bühne, die Uwe Kloß und sein Team von „Mobilsound“ am Mittwochmittag in Höhe der Einmündung Kantstraße quer zur Promenade aufbauen. Es ist dieselbe, die sonst zwischen der VHS und dem Haus Pieper steht. Und in diesem Jahr die einzige; für eine zweite, größere, wäre es dann doch zu eng. Die Hauptsponsoren sollen trotzdem zu ih­rem Recht kommen. „Wir werden auch die Fensterfront der Aula des Städtischen Gymnasiums für Werbezwecke nutzen“, erklärt Britta Peine.

„ Das wird schon Flair haben. Das wird schon Flair haben. “ Britta Peine

„Un­sere De­ko kann sich auch sehen lassen“, findet die Kulturamtsmitarbeiterin, die sei in diesem Jahr „ein Geschenk der Natur“. Britta Peine richtet den Blick nach oben, in das dichte, „wunderbar grüne“ Blattwerk der Bäume, die außerdem willkommenen Schat­ten spenden werden, sollte das Wetter am Wochenende tatsächlich so „Granate“ werden, wie – Stand gestern – vorhergesagt. „Das wird schon Flair haben“, glaubt Peine, zumal, wenn abends noch die Illumination dazukommt. Bunte LED-Lichterketten werden auch die Absperrgitter aufhübschen, die aus Sicherheitsgründen auf 70 Metern entlang der Werse aufgestellt werden müssen, damit niemand auf die Mauer steigen und womöglich ins Wasser fallen kann.

Über den Standort für das „Künstlercafé“ des Bürgerzentrums Schuhfabrik, zwischen dem Rathaus und dem „Superneubau“ des Gymnasiums, gerät Britta Peine geradezu ins Schwärmen: Ein „super lauschiges Plätzchen“ sei das, „wie auf einer Waldlichtung“. Das Büz wird wie gewohnt verschiedene warme Gerichte anbieten und Getränke, Cocktails diesmal aber nur in abgespecktem Umfang. Weitere Bier- und Imbissstände vom „Hof Müns­­­terland“ sowie Wein Schulz verteilen sich auf dem Gelände. Für sonstige „Bedürfnisse“ stehen – wie beim „Gourmet-Markt“ – die Sanitäranlagen der „Penne“ und zusätzlich ein Toilettenwagen in der Kantstraße bereit, beide beaufsichtigt. Orgabüro und Erste-Hilfe-Station befinden sich im Erdgeschoss des vorgelagerten Schulgebäudes. Ein Fahrradabstellplatz wird mit Flatterband auf der Rückseite der Bühne ausgewiesen.

Von der Logistik her sei der Veranstaltungsort „schon eine Herausforderung, nicht unspannend“, gibt Britta Peine zu. Dennoch freuen sie und Frank Schlösser sich auf die Premiere des „Stadtfests light“, die zugleich die einzige „Aufführung“ bleiben soll. So schön die Kulisse auch ist – nächstes Jahr geht‘s zurück in die „gute Stube“.