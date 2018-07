Ach du dickes Ei!

Einmal und nie wieder! Ruth Struckmeier hatte es ganz genau wissen wollen und den Zeigefinger leicht gegen das kleine Ei gedrückt, das da eines Morgens unter ihrem lauschigen Laubendach hing. Und siehe da: Die Antwort schwirrte ihr dutzendfach entgegen: Wespen! Das war vor vier Wochen. Aus dem Ei ist inzwischen ein Ball geworden. Und das Insektennest wächst munter weiter, weil drinnen fleißig gearbeitet wird.

„Die wurden richtig wild“, amüsiert sich Ehemann Reinhard über die Schrecksekunden, die Gewissheit brachten. Auf eine Blume hatten sie getippt, vielleicht auch auf einen Schwamm, aber nicht auf das. Der Fingerabdruck, den die 76-Jährige hinterließ und der unbeabsichtigt eine winzige Wunde in das Bauwerk riss, ist längst verheilt. Wie Blätterteig habe es sich angefühlt, suchen die Eheleute vom Finkensteg nach einem Vergleich.

„ Sie stören doch keinen. Sie stören doch keinen. “ Reinhard Struckmeier

Dem Naturschauspiel wollen sie sich auf keinen Fall in den Weg stellen. „Man könnte bei der Feuerwehr anrufen“, sagt Reinhard Struckmeier. Aber nein: Die sollen mal weiter machen. „Wir sind Naturliebhaber, haben einen kleinen Teich, beobachten die Libellen und Schildkröten, wenn sie raus kommen.“ Mehr denn je seien auch die Wespen in ihrem Garten willkommen. Die alarmierenden Meldungen über das große Insektensterben sensibilisiere natürlich. Umso schöner sei es, an dieser Stelle selbst etwas dagegen tun zu können. Wenn auch nur durch einfaches Gewähren lassen. „Sie stören doch keinen“, schiebt der 73-Jährige hinterher – und scheut selbst fürs Foto eine kurze Rückkehr auf sein lauschiges Plätzchen nicht.

Da oben sitzt es. Und unter dem Wespennest sitzen – wenn auch nur fürs schnelle Foto: Ruth und Reinhard Struckmeier. Foto: Ulrich Gösmann

Ihre Bank, die am späten Nachmittag im Schatten steht und den Garten von einer anderen Seite genießen lässt, wollen die Struckmeiers bis zum Herbst an ihre quirligen Gäste abtreten. „Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert. Und da stand, man soll alles bis zum Spätherbst so lassen“, erzählt der Ruheständler. Sobald die Königin ausgeflogen sei, komme das Nest wohl weg.

Auf den Nachmittagskaffee, den Ruth und Reinhard Struckmeier gern auf ihrer Terrasse einnehmen, haben die Insekten beruhigende Wirkung. „Wespen sind hier am Tisch fast gar nicht mehr, seitdem das Nest da unten ist“, lässt Ruth Struckmeier wissen. In den Vorjahren sei rund um den Kuchen weitaus mehr Betrieb gewesen.

Imkerverein hilft weiter

Nicht die Feuerwehr, sondern der Ahlener Imkerverein ist die richtige Adresse für Insektennester. „Wir bekommen ständig Anrufe, bestimmt zehn pro Woche“, schießt es aus Bettina Heimann, Vorsitzende des Imkervereins. Das sei unglaublich. An frei zugänglichen Stellen wie Fenstern könne etwas unternommen werden. „Plastiktüte drüber ziehen, reinfallen lassen und auf damit zum weiten Wald, fernab von Fußgängern aussetzen“, so Heimann. Das passiere vielleicht dreimal pro Woche. Wenn Nester aber im Putz oder Rolladenkasten säßen, müssten die Imker allerdings passen.