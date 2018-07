Plötzlich hatten 280 Schüler der Paul-Gerhardt-Schule am Mittwoch rote Nasen. Das lag aber nicht an einem Schnupfen, sondern am Förderverein Kinderklinik. Der bedankte sich mit Clownsnasen für eine Spende der Schule über 250 Euro. „Wer war schon mal in der Kinderklinik?“, fragte Schulleiterin Julia Beier die Grundschüler auf dem Schulhof und sah daraufhin viele Finger, die in die Höhe schossen. Wie sich dann herausstellte, hatten auch viele Kinder schon die Klinikclowns dort kennengelernt. Die haben auch gleich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Da ging es mir dann auch ein bisschen besser“, erinnerte sich Sofia an ihren Klinikaufenthalt.

Die Paul-Gerhardt-Schule war daher bestrebt, die Arbeit der Klinikclowns, die über den Förderverein Kinderklinik finanziert wird, zu unterstützen. Für diese Arbeit dankte Julia Beier dem Förderverein. Bei Schulfest, Stadtteilfest, „Merry Christmas“ und Martinsumzug wurden Speisen und Getränke verkauft, der Erlös kam zum Einen dem Förderverein der Schule als auch dem Förderverein Kinderklinik zu Gute.

Bei soviel Engagement wollte der Förderverein Kinderklinik ein großes Dankeschön zurückgeben. „Vielen Dank für eure Hilfe, dafür haben wir für euch rote Nasen mitgebracht“, verteilte der Vorsitzende Mario Wesselmann mit seinen Vorstandskollegen Ruth Kuretitsch und Angelika Masjosthusmann an jedes Kind eine Clownsnase.