Die zum Teil sehr kontrovers geführte Debatte hatte Erhard Richard für die Christdemokraten eröffnet und darauf verwiesen, dass sich seine Fraktion die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Das jetzt beginnende Verfahren eröffne allen Beteiligten die Möglichkeit, ihre Anliegen geltend zu machen. Im Vordergrund stehe für die CDU der berechtigte Wunsch der aramäischen Gemeinde, ihre Religion in einer angemessenen Umgebung ausüben zu können.

Dieser Argumentation schloss sich die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabi Duhme in weiten Teilen an. „Das Thema hat uns nicht plötzlich überfallen“, erklärte Duhme, sondern beschäftige die Politik bereits seit fast 20 Jahren. Als positiv hob sie hervor, dass sich der Protest der Anwohner nicht gegen die Kirche richte, sondern ge­gen das geplante Gemeindezentrum. Dessen Dimension sei gegenüber den ersten Plänen bereits deutlich reduziert worden. In dem weiteren Verfahren könnten die Anlieger ihre Interessen weiter einbringen.

Ein klares Nein kam dagegen von BMA, FWG, Linken-Vertreter Reiner Jenkel und dem parteilosen Ratsmitglied Dirk Tutat. Unstrittig sei, so Rolf Leismann für die Bürgerliche Mitte, dass die jetzige Unterbringung der Gemeinde „verbessert werden muss und kann“. Aber der Standort im Außenbereich sei definitiv falsch, zumal die Stadt selbst beschlossen habe, solche Randlagen nicht mehr zu bebauen. Es sei Augenwischerei, Nutzungskonflikte zwischen Gemeinde und Anwohnern unter Hinweis auf das weitere Planverfahren negieren zu wollen. Für seine Bemerkung, er erinnere die CDU an die Auseinandersetzung um die Hellbachhalle in Vorhelm, musste sich Leismann von Duhme vorhalten lassen, diskriminierend gegenüber den Aramäern zu argumentieren.

Die Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, Petra Pähler-Paul, warf den Anwohnern vor, sich durch ei­ne in Teilen rassistische Wortwahl selbst „politisch geschadet“ zu haben. Ausgangspunkt sei gewesen, dass 1999 der damalige Bürgermeister – gemeint ist Benedikt Ruhmöller – der aramäischen Gemeinde in einem informellen Gespräch eine wohlwollende Prüfung ihrer Pläne zugesagt habe. Daraufhin sei das Ackerland von einem Gemeindemitglied erworben worden. Die drei Grünen enthielten sich der Stimme, bei der CDU stimmte als Einzige Barbara Buschkamp dagegen. (Weiterer Bericht folgt.).