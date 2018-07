Catwalk auf frischem Pflaster

Es geht auch ohne rotes Band und offizielle Worte, um zu signalisieren, dass Leben in den ersten Abschnitt der Marktplatzbaustelle zurückkehrt. Boutique-Betreiberin Iris Goltz und Gastwirtin Gaby Klumpp bitten am Stadtfest-Sonntag zwischen Weststraße und St. Bartholomäus bei Kaffee und Kuchen zur Modenschau. Die Pflasterfläche wird zum Catwalk – und ganz beiläufig zur Teststrecke, die zeigen könnte, wie absatztauglich die ersten Meter sind. Na dann. . .

Mit einem kurzfristigen Pressetermin will WFG-Marketingmann Carlo Pinnschmidt den beiden Damen am Freitag Starthilfe zurück in die Normalität geben. Sie hätten in den vergangenen Wochen viel ertragen müssen – und sich tapfer geschlagen.

„Das Tagesgeschäft belebt sich so langsam wieder“, lässt Gaby Klumpp wissen. Eine illustre Herrenriege bestätigt zum 11-Uhr-Glockenschlag mit erhobenen Gläsern, dass es draußen vor ih­rer „Zisterne“ wieder schmeckt. Sicherlich wäre einiges kritisch anzumerken, aber nicht jetzt, nicht hier.

Gegenüber strahlt Iris Goltz schon jetzt ihrem Sonntag entgegen: „Ich bin happy, dass das Teilstück fertig ist.“ Am Umsatz habe sie die Baustelle entgegen ihrer Befürchtungen nicht gemerkt. Um die Laufkundschaft sei es zwar rar geworden. „Ich habe aber das Gefühl, dass die Stammkunden in dieser Zeit mehr gekauft haben.“ Für das Ergebnis, das sich bei ihr am Eck abzeichnet, seien die Belastungen lohnenswert gewesen. Zur Modenschau, die ab 15 Uhr für eine halbe bis dreiviertel Stunde Sommertrends auf das neue Straßenstück bringt, hat Iris Goltz Bekannte und Kunden verpflichtet – und „keine Top-Models“. Die Bewirtung liegt in den Händen von Gaby Klumpp: Kaffee, Kuchen, gern auch das ein oder andere Damengetränk, um in Stimmung zu kommen.

Die Steine werden größer. Auf ihm lässt es sich demnächst gut sitzen. Foto: Ulrich Gösmann

Der Baulärm, der ins Pressegespräch drängt, wird wohlwollend zur Kenntnis genommen: „Alle sind heftigst dabei, dass bis zum Ahlener Advent alles fertig ist“, sagt Carlo Pinnschmidt. Und: „Es sieht gut aus.“ Um all die Belastungen, die Geschäftstreibende zu schlucken hätten, wisse er von seinen Runden. „Am Anfang ist unheimlich viel an Versorgungsleitungen in die Erde gekommen. Das sieht man jetzt alles nicht.“ Nun, wo gepflastert werde, seien Fortschritte wirklich erkennbar. So, wie der dicke Brocken, der just in diesem Augenblick neben ihm aufsetzt: Der erste von weiteren Großgranitsteinen, die sich demnächst zwischen den Wasserspielen und St. Bartholomäus als Plätzchen empfehlen, in aller Stille dem Plätschern zu lauschen.