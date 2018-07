Zuvor dankte Berger den Sponsoren und begrüßte noch einmal die Gäste aus den Partnerstädten, die zu Fuß vom offiziellen Empfang im Heimatmuseum, unter dem Rathaus hindurch, ans Werseufer gekommen waren, angeführt von den „Happy Trumpets“.

So sehr die Bilder denen der Vorjahre ähnelten – einiges war doch diesmal anders, nicht nur die „Location“. Aber die, so Berger, würden die Ahlener ja gut kennen vom „Gourmet-Markt“. Erstmals hieß es bei einer Stadtfest-Eröffnung „Spot ab!“ Ein neuer Imagewerbefilm über Ahlen erlebte seine Uraufführung. Schon 27 Jahre alt ist der Streifen „Die Commitments“, der später am Abend im Hauptprogramm über die Leinwand flimmerte. Lieber hätte man das Viertelfinale bei der Fußball-WM mit deutscher Beteiligung gezeigt, aber leider sei es „anders gekommen“, bedauerte der Bürgermeister.

Mit Straßentheater, Kleinkunst und Live-Musik geht es am Samstag ab 15 Uhr weiter am Bruno-Wagler-Weg vor dem Städtischen Gymnasium.