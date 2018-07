Duhme: Alle Probleme sind lösbar

Eine „kritische Begleitung“ kündigte Erhard Richard in der Ratssitzung am Donnerstag im Hinblick auf das Vorhaben der Syrisch-Orthodoxen Gemeinde St. Ge­org an, an der Beckumer Straße ein kirchliches Zen­trum errichten zu wollen. Ausschlaggebend für die CDU, das Projekt grundsätzlich zu befürworten und der notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans ihre Zustimmung zu geben, sei das berechtigte Interesse der Kirchengemeinde, „eine bauliche Entwicklung zu schaffen, die eine angemessene Religionsausübung und Gemeindeleben zukünftig ermöglicht“, erklärte Richard in der kontrovers geführten Aussprache.

Für die SPD betonte Fraktionschefin Gabi Duhme, dass sich ihre Fraktion umfassend informiert habe. Sachkundig habe man sich auch bei einem Besuch in Gütersloh gemacht, wo die Zentren der syrisch-orthodoxen Gemeinden im Zentrum der Stadt lägen. Dort gebe es überhaupt keine Probleme mit den Nachbarn. „Es kann für alles eine Lösung geben“, meinte Duhme optimistisch, und auch der Betrieb des geplanten Cafés in den Abendstunden sei „regelbar“.

Demgegenüber stellte Rolf Leismann für die BMA dezidiert fest: „Der Rat hat beschlossen, dass der Außenbereich geschützt werden soll.“ Die Stadt sei im Begriff, gegen ihre eigenen Regeln zu verstoßen. Im Übrigen sei das Areal Anfang der 2000-er Jahre als Ackerland gekauft worden und werde durch die Umwandlung in Bauland sehr viel wertvoller.

Der Vorsitzende der Freien Wähler (FWG), Heinrich Artmann, erklärte: „Wir freuen uns, dass eine aktive christliche Gemeinde eine Kirche bauen will.“ „Aber nicht an dieser Stelle“, schob Artmann gleich hinterher. Er appellierte an die aramäische Gemeinde, doch noch einen anderen Standort in Erwägung zu ziehen.

Für Petra Pähler-Paul lagen die entscheidenden Fehler in der Vergangenheit. „Wenn man schon Flächen besitzt, ist es schwierig, ei­nen anderen Standort zu finden“, zumal der Kaufpreis vermutlich sehr viel höher liegen werde, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, die eingestand, bei dem Thema „hin- und hergerissen“ zu sein. Sie wolle dem Projekt aber „nicht im Wege stehen“ und werde sich deshalb enthalten.

Zuvor hatte Erhard Richard noch einmal versichert, dass die CDU vor der Beschlussfassung über den Bebauungsplan mit den Anwohnern weiterhin das Gespräch suchen werde. Richard: „Ich sehe jetzt vor allem die Verwaltung in der Pflicht“, das gesamte Vorhaben mit der erforderlichen Sensibilität konstruktiv zu begleiten und den Rat über die gesamte Dauer des Verfahrens auf dem Laufenden zu halten.