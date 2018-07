Zwei neue Banknachbarn bekam in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause Serhat Ulusoy (2.v.l.) in den Reihen der SPD-Fraktion. Rechts von ihm nahm am Donnerstag erstmals Lothar Müller Platz, zu seiner Linken Ulrich Westhues. Die beiden Sozialdemokraten rückten von der Reserveliste ihrer Partei für Steven B. Scholle bzw. Hans-Jürgen Metzger nach, die aus Ahlen weggezogen sind und ihr Mandat aufgegeben haben. Bürgermeister Dr. Alexander Berger wünschte den „Neuen“ ein „glückliches Händchen“ bei künftigen Abstimmungen. Aus dem Wechsel ergeben sich auch diverse Umbesetzungen in den Fachausschüssen des Rates. So wird Ulrich Westhues Nachfolger von Hans-Jürgen Metzger als 1. stellvertretender Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses.