Gemeinsam führen der Kinderchor der Ahlener evangelischen Kirchengemeinde sowie der Chor der Singschule an der Pauluskirche Hamm das Musical „Israel in Ägypten“ von Thomas Riegler auf. Die szenischen Aufführungen beginnen am Dienstag, 10. Juli, um 9.10 und 11 Uhr in der Lutherkirche Hamm, Martin-Luther-Straße 27.

Unter der Regie von Rebecca Engel, in London ausgebildete Schauspielerin und Sängerin, studierten die Mädchen und Jungen das Stück von der Flucht des deportierten Volkes Israel aus Ägypten ein – ein Stoff der in der heutigen Zeit von Flucht und Vertreibung einerseits und Diskussionen über Schutzbedürftigkeit und Asylanspruch andererseits wieder an dramatischer Aktualität gewonnen hat. Der Ruf im Lied „Wir sagen Nein zur Sklaverei“ und der Wunsch, in das versprochene Land ziehen zu dürfen, sprechen so unmittelbar an.

Eine Band, bestehend aus Britta Kailuweit (Violine), Adrian Prost (Posaune), Stephan Maria Sagurna (Schlagzeug), Ralf Lohmann (E-Bass) und Kreiskantor Heiko Ittig an den Keyboards begleitet das spannende Geschehen mit groovigen Rhythmen. Die musikalische Leitung hat Kantorin Larissa Neufeld.

Bereits seit einem halben Jahr singen die beiden Gruppen aus Ahlen und Hamm und studieren das Schauspiel unter Leitung von Rebecca Engel, Larissa Neufeld und Heiko Ittig intensiv ein. Das Projekt wird ermöglicht durch großzügige Förderung der „Aktion Mensch“. Der Eintritt zu den Aufführungen ist frei.