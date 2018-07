Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Michael legten am Donnerstag ihre Hefte und Stifte beiseite. Stattdessen war wieder „Tagwerk“ angesagt. Durch eine selbst gewählte Tätigkeit bei Nachbarn, Firmen, Familienmitgliedern oder Verwandten nahmen die Jugendlichen Spenden für die „Aktion Tagwerk“ ein. Manche verkauften in der Innenstadt Waffeln, andere führten den Hund des Nachbarn aus oder absolvierten Gartenarbeit – die Gestaltung des schulfreien Tages war sehr vielfältig.

Die Hilfsorganisation „Aktion Tagwerk“ leitet die eine Hälfte der eingenommenen „Schülergehälter“ an die Partnerschule des Gymnasiums St. Michael in Buseesa (Uganda) weiter. Dort wird das Geld in nötige Lebensgrundlagen wie beispielsweise Wassertanks und Schulmaterialien investiert.

Der zweite Teil der Einnahmen wird für andere Bildungsprojekte in weiteren Ländern Afrikas verwendet.

Die Jugendlichen ab dem achten Schuljahr konnten sich bei dem alljährlichen Sponsorenlauf „Go for Africa“ auf sportliche Art und Weise ihren Lohn verdienen. Hierfür suchten sie sich in ihrem Bekanntenkreis ihre Sponsoren, die ihnen für jede gelaufene Runde einen selbst gewählten Betrag boten.

Am Ende des Tages gelang es allen Schülerinnen und Schülern, einen Spendenbeitrag zu erarbeiten, um das Projekt zu unterstützten. Die genaue Summe wird nach Eingang aller Gelder bekannt gegeben. Auch im nächsten Jahr wird die Aktion „Tag für Afrika“ wieder stattfinden.