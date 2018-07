Viel Soul und ein bisschen Heimat

Viel Souliges, ein bisschen Deutschrock, jede Menge Tanzbares und schließlich Hardrock pur: Musik gehört zum Stadtfest einfach dazu. Am Wochenende schwirren die „Four Shops“ gleich mehrmals über das Gelände am Bruno-Wagler-Weg, um mit ihrer „mobilen Bühne“, einem Einkaufswagen, in dem der Schlagzeuger sitzt, groovige Rhythmen anzuschlagen und mit funkigen Songs bei „Hey, ho, Ahlen!“-Gesang das Publikum zum Mitmachen zu animieren. Das „Get Up!“ von James Brown gemischt mit Polit-Comedy amüsiert die umstehenden Zuhörer sichtlich, durch deren Reihen sich das Quintett aus Düsseldorf bewegt. „Für uns gibt‘s nur eine Nation – das ist die Nation Mensch“ gibt die Multikulti-Truppe als Motto aus und garniert das Comedy-Programm zuweilen mit Nonsens-Texten zum Mitsingen.

Zwischen 20 und 22 Uhr hätten die Programmplaner eigentlich gern die Fußballnationalelf auf Großleinwand gezeigt. Weil es bekanntermaßen bei dieser WM nicht bis zum Viertelfinale reichte, gibt‘s stattdessen den Musikfilm „The Commitments“ im Großformat am Werseufer zu sehen. Das Interesse für den Kultfilm um eine skurrile Truppe aus Dublin, die auf die Idee kommt eine Soulband zu gründen, ist allerdings begrenzt. Nicht mal 50 Zuschauer sind es, die sich den zweistündigen Film ansehen, in dem Andrew Strong mitspielt, der dann am Samstag auf der Stadtfest-Bühne steht. Dass ihm eine Liveband lieber wäre als ein Film, meint am Freitag zwischendurch ein Zuschauer mit seinen „Stadtfest-Protest!“-Rufen deutlich machen zu müssen – und schleudert wütend einen Klappstuhl vor die Bühne. Das Sicherheitspersonal kümmert sich sogleich um den Herrn, während der Film weiterläuft und die meisten Stadtfestbesucher die Atmosphäre des Sommerabends am Werseufer auch ohne Liveband und weiter weg von der Leinwand genießen.

Richtige Partystimmung kommt am Freitag erst nach Einbruch der Dunklheit auf. Als DJ Martin T. und DJ Matze alias Martin Temme und Matthias Graf die Mischpultregler hochdrehen und die ersten Takte des 80er-Jahre-Hits „Relax“ von „Frankie Goes To Hollywood“ durch die Abendluft wummern, füllt es sich vor der Bühne mit zahlreichen Tanzfreudigen beim „Independent Hollywood“-Programm. Bis nach Mitternacht wird in Erinnerung an die ehemalige Diskothek zu Indie-Rock-Songs von „The Cure“, „New Order“ oder Klassikern der Neuen Deutschen Welle getanzt. Mit „AC/DC“ machen Martin T. und Matze schon Lust auf den Samstag und legen dann im Bürgerzentrum noch eine Nachtschicht ein. Da darf bei der After-Show-Party nämlich bis in den frühen Morgen weitergetanzt werden.

DJ Matze und DJ Martin T. Foto: Peter Harke

Als am späten Samstagnachmittag das Musikprogramm mit dem Ahlener Septett „De Pöttkes“ startet, haben sich die Reihen vor der Bühne schon gefüllt. Die Zuhörer wollen die Live-Premiere von „Ahlen, meine Heimatstadt“ nicht verpassen. Dass der Song aus der Feder von Gitarrist Jonas Künne im Karneval entstanden ist, wie Moderatorin Jenny Heimann erklärt, merkt man der musikalischen Liebeserklärung an die Wersestadt allerdings nicht an. Viel Applaus gibt‘s auch für die Liebesballade „So schön“ und den flotten Deutschrock-Song „Für die Ewigkeit“, bei dem Sängerin Katrin Rings ihre rockig-souligen stimmlichen Qualitäten unter Beweis stellt. „De Pöttkes“ haben indessen schon an die Vermarktung gedacht: Kaffeetassen mit Band-Emblem und die „Ahlen“-CD sind nach dem 30-Minuten-Auftritt erhältlich.

De Pöttkes Foto: Christian Feischen

Am Abend kommt dann der agile Andrew Strong mit seiner sechsköpfigen Begleitband auf die Stadtfest-Bühne. Dass der Sänger aus dem „Commitments“-Film ein Vollblutmusiker ist, muss Moderator Lars Niermann eigentlich gar nicht betonen. Beim „Stadtfest im Grünen“ legt Strong mit Wilson Picket‘s „In The Midnight Hour“ zum eineinhalbstündigen bluesrockigen Soul-Reigen temperamentvoll los. Spätestens ab dem rhythmischen „I Feel Good“ von James Brown mit einem ausgedehnten Saxofon-Solo kommt das Publikum in beste Soul-Stimmung. „Mustang Sally“ aus dem „Commitments“-Film präsentiert der Ire in einer langen Live-Version und singt im Wechsel mit dem Ahlener Publikum den Refrain „Ride Sally, Ride“. Nach „Gimme Some Lovin‘“, bekannt von den „Blues Brothers“, zeigt Andrew Strong, den schon Elton John, Prince oder die „Rolling Stones“ für ihr Konzertvorprogramm verpflichteten, dass auch „Fire“ von Jimi Hendrix im Soul-Arrangement funktioniert und setzt mit einer Ballade von Otis Redding einen bejubelten Schlusspunkt seines Auftritts, der bei lauten „Zugabe“-Rufen ruhig etwas länger ausfallen könnte.

Ob letztlich nun Andrew Strong wie angekündigt der „Top Act“ des Stadtfestes angesichts der zahlreichen Hard­rockfans ist, die sich am späteren Abend vor der Bühne tummeln und schon beim Soundcheck mitsingen, stellt sich die Frage. Jedenfalls ist die Stimmung bei der „AC/DC“-Tribute-Band „King/Bon“, benannt in Anspielung auf den ersten Sänger der australischen Formation, Bon Scott, bestens. Zu reichlich Bühnennebel macht die Tribute-Band aus dem Ruhrgebiet mit „Back In Black“, dem Titelstück der meistverkauften Hardrock-Platte überhaupt, im typischen „AC/DC“-Sound den Auftakt. Schnelle, verzerrte Gitarrenriffs zum druckvollen Bass- und Schlagzeugspiel klingen mit dem Gesang von Frontmann Ralf Schwahl erstaunlich nah am Original. Dabei versucht die Band nicht etwa, das Vorbild auch noch äußerlich zu imitieren. Gitarristin Juliane Ehl überzeugt mit ihrem rockig-virtuosen Spiel und Sänger Schwahl bezieht die Zuhörer immer wieder mit ein, wobei Eingängiges wie „The Jack“ und „T.N.T.“ schon wie von selbst zum Mitsingen einlädt. Zwar dürften nicht alle Besucher auf dem Gelände zwischen Gymnasium und Werseufer alle Songs gleich nach den ersten Takten erkennen. Nach „Shoot The Trigger“ oder „Girls Got Rhythm“ rocken „King/Bon“ zu mitternächtlicher Stunde dann den von vielen erwarteten „Highway To Hell“ und setzten mit der Hardrock-Hymne „Let There Be Rock“ noch lautstark einen drauf. Das kommt bei den Ahlener Rockfans, die noch mit Zugaben belohnt werden, freilich an.